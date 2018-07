Rétro: le secrétaire d’Etat au Budget à Orléans: l’impôt à la source sera d’Eckert en 2018

Au changement de gouvernement en mai 2017, tout le monde pensait que l’exécutif reviendrait sur ce système d’imposition que la France sera le dernier pays de l’UE à adopter. Que nenni. Le projet concocté par les services de Bercy chez Michel Sapin et Christian Eckert a été conservé par la nouvelle majorité et sera bien mis en place à partir de 2019. Et comme à la fin c’est Bercy qui gagne….

Première parution le 3 février 2017.

Ancien prof de mathématiques, Christian Eckert n’a plus aucune ambition. Une fois rendu son porte-feuille de secrétaire d’Etat au budget, il se rangera des voitures ministérielles, quel que soit les résultats de la Présidentielle et des législatives.

Alors il achève sa mission qui consiste à “vendre” l’impôt à la source (pas à Orléans La Source, mais partout en France), dans les Régions. En visitant les services fiscaux du Loiret cité Coligny à Orléans, Christian Eckert s’est même permis le luxe en toute transparence de révéler ses revenus de Secrétaire d’Etat et de son épouse (7050€ plus 3 000) pour illustrer le taux d’imposition. Après avoir rencontré un groupe de représentants des syndicats à son arrivée, Christian Eckert a ensuite été cornaqué dans les services par Philippe Dufresnois, le directeur régional de finances publiques et par le préfet de Région Nacer Meddah.

Le passage à la retraite sans matraquage

“L’impôt à la Source réagit de suite à un changement de situation” a souligné le ministre. Exemple de réactivité vécu par 800 000 Français tous les ans, le passage à la retraite. Aujourd’hui, lors de la première année après la cessation d’activité les revenus baissent et pourtant les retraités continuent de payer la première année des impôts sur leur revenus antérieurs. Avec la retenue à la source, c’est fini, le contribuable paye chaque mois selon l’assiette et le taux, donc selon ses revenus actuels.

Toujours la déclaration

Pour autant, il faudra continuer chaque année à faire une déclaration de revenu, même ceux des foyers qui ne sont pas imposables. “75% des Français pensent que c’et une bonne réforme” a dit le ministre qui en a donné le coût exact, 40 millions d’euros, 500 emplois et un an de travail spécialement dédiés dans les services fiscaux. Si jamais, en raison du changement de couleur politique à la tête de l’Etat, il fallait revenir sur la mesure qui prendra effet en 2018, comme le demande des candidats à la Présidentielle, c’est à peu près la même somme qu’il faudrait dépenser pour revenir en arrière.

La souplesse

Un des gros avantages de cette réforme (qui a été faite par tous les pays du continent européens hormis la Suisse) c’est la souplesse. Ainsi, un contribuable ou un foyer qui voit sa situation changer en cours d’année (mariage, naissance, chômage, deuil…) peut adapter immédiatement ses mensualités. Pour les salariés, les services fiscaux enverront à l’employeur le taux de prélèvement et la retenue se fera automatiquement puis sera indiquée sur la fiche de paye. En 2017, année blanche de transition, le contribuable recevra un taux prévisionnel de prélèvement mensuel pour 2018. “Un taux qu’il sera possible de modifier en ligne si besoin” a indiqué le ministre qui a insisté sur le traitement numérique de l’impôt pour le contribuable. Quant aux indépendants, souvent les plus inquiets vis-à-vis du changement de système, “ils pourront demander la modulation de leur acompte au fil de l’eau” a t-il précisé pour ceux dont les revenus subissent des variations.

La confidentialité sera t-elle respectée par l’employeur, une des questions posées par les représentants des contribuables réunis autour du secrétaire d’Etat? “Il n’aura pas à savoir si votre épouse gagne dix mille euros ou si vous êtes propriétaires de plusieurs appartements”. L’impôt à la source prendra donc effet en janvier 2018. En revanche, la réforme de l’impôt (local) au quartier de La Source à Orléans reste une usine à gaz impossible à solutionner et qui illustre à merveille aussi, la complexité de notre système fiscal. Mais c’est une autre histoire.

Ch.B