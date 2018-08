Rétro: en France Emmanuel Macron en tête au 1er tour devant Marine Le Pen (23,52 % contre 22,38%) et deuxième en région

Il faut aussi s’en souvenir: au 1er tour de l’élection présidentielle, le 23 avril 2017, alors qu’Emmanuel Macron virait en tête sur la France, en région Centre-Val de Loire, c’est la candidate du FN qui sortait la première dans tous les départements sauf l’Indre-et-Loire. Partout le fossé était criant entre les grandes villes et les zones rurales. Rappelons qu’au second tour, le 7 mai, la région Centre-Val de Loire placera Emmanuel Macron largement en tête avec 63,32% des suffrages exprimés (66,10% sur toute la France) contre 36,68% à la finaliste d’extrême-droite (33,90% en France).

Première parution le 23 avril 2017.

Le verdict est tombé à vingt heures, les sondages ne s’étaient pas trompés: Emmanuel Macron virerait en tête avec 23,7% des voix devant Marine Le Pen, 21,7%. Derrière les deux troisièmes sont au coude à coude avec 19,%, Jean-Luc Mélenchon et François Fillon. Vient ensuite Benoit Hamon avec 6,2%.

Cette élection marquera un bouleversement politique indéniable. Les partis politiques qui s’étaient donnés un candidat en primaire, le PS et LR, ont été renvoyé à leurs études. Les deux partis de gouvernement vont certainement subir les répliques de ce tremblement de terre, voire exploser avant les législatives. En tête deux candidats qui se veulent “anti-système”, avec en tête un homme, jeune, dont le mouvement n’existait pas il y a un an. En deuxième position, Marine Le Pen réalise un meilleur score que son père il y a quinze ans et fait donc s’enraciner encore le FN surtout en zone rurale dans notre région.

Le second tour qui s’annonce opposera deux candidats antinomiques, un pro-européen mondialiste convaincu résolument de son temps qui veut rassembler, contre une souverainiste qui prône le repli de la France sur ses frontières. D’ores et déjà des leaders de LR comme Christian Estrosi et Laurent Wauquiez appellent à faire barrage contre le Front national et à voter Emmanuel Macron. Le candidat d’En Marche qui a aussi reçu le soutien de Benoit Hamon fait figure de favori pour le second tour le 7 mai. Largement battu, arrivé quatrième, le candidat de la droite et du centre, François Fillon (LR) vient d’appeler à voter Emmanuel Macron.

Une irrésistible recomposition politique est en marche en France.

_________________________________________________________

Les résultats provisoires (90% des résultats dépouillés)

Marine Le Pen en tête en région Centre

Après 90 % de bulletins dépouillés, et en l’absence de résultats de Tours, plus grande ville de la région, Marine Le Pen arrive à la première place avec 24% des inscrits. Elle est en tête dans tous les départements sauf sans doute en Indre-et-Loire, Emmanuel Macron vient derrière sauf en Loir-et-Cher et en Eure-et-Loir. Dans ces deux départements, c’est François Fillon qui prend la 2e place.

Marine Le Pen gagne 4 à 6 points par rapport à la présidentielle de 2012. En revanche François Fillon est loin des scores de Nicolas Sarkozy. Même en Loir-et-Cher où il arrive 2e place, il est six points derrière le résultat de Sarkozy en 2012. En Eure-et-Loir, l’écart est de 8 points.

Jean-Luc Mélenchon peut lui aussi être satisfait de son score. En 2012, le Front de Gauche avait réalisé son meilleur résultat dans le Cher, avec 13,18 %. Cette année, dans ce même département, le candidat de la France insoumise réalise encore son meilleur score, cette fois-ci avec 19,5 %. Benoît Hamon, grand perdant, ne dépasse nulle part le seuil des 6 %.

Emmanuel Macron arrive premier à Orléans,à Bourges, à Blois, à Chartres, à Châteauroux et sans doute à Tours, donc dans tous les chefs lieux départementaux.