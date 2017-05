Un Gouvernement diversifié et sans précédent

Après deux jours d’attente dus à la vérification de la situation fiscale de chacun et de l’absence de conflit d’intérêt, Emmanuel Macron a nommé mercredi à 15 heures le premier gouvernement de son quinquennat, une équipe resserrée et paritaire de 22 membres dont trois ministres d’État, le centriste François Bayrou à la Justice, l’ex-animateur de télévision Nicolas Hulot à la Transition écologique et le sénateur-maire (PS) de Lyon, Gérard Collomb à l’Intérieur.

Les quatre ministères régaliens ont été dévolus à deux socialistes, Jean-Yves Le Drian, un rescapé du quinquennat Hollande qui, contre toute attente passe de la Défense à l’Europe et aux Affaires étrangères, Gérard Collomb, « marcheur » de la première heure qui abandonne sa mairie de Lyon à l’Intérieur et à deux centristes, François Bayrou à la Justice et l’Euro-députée Sylvie Goulard aux Armées. Elle formera un tandem solide, très calculé et surement efficace avec Le Drian auquel la Modem Marielle de Sarnez, ministre des Affaires européennes apportera son aide.

Des politiques de droite et de gauche

Avec Bruno Le Maire à l’Economie et Gérald Darmanin à l’Action et aux Comptes publics Emmanuel Macron et son Premier ministre Edouard Philippe débauchent dans les rangs Républicains de plus en plus fractionnés. François Baroin, leur chef de file pour les législatives a « regretté à titre personnel sans que ça remette en cause les liens d’amitié que j’ai eu avec eux » l’entrée de ces deux compagnons de parti dans le gouvernement. « Ils sont partis, c’est leur choix, ça leur appartient. Je ne déchire pas pour ma part plusieurs années de combat que j’ai partagées avec eux » a-t-il dit en déplacement à Toul pour soutenir des candidats de son parti aux législatives.

L’entrée dans ce gouvernement d’un nombre important de socialistes dont Richard Ferrand, l’un des premiers soutiens d’En Marche à la Cohésion territoriale ; Annick Girardin, rescapée de la Hollandie aux Outre-Mer et Christophe Castaner chargé des relations avec le parlement et porte-parole du Gouvernement a encore affaibli leur parti. Le Premier secrétaire du PS, Jean-Christophe Cambadélis a fulminé dans un tweet, « Nouveau gouvernement, mais pas gouvernement du renouveau. Cautions de gauche mais Matignon et Bercy à droite ».

Autre caution de gauche, le Radical PRG Jacques Mézard, sénateur du Cantal, département rural, qui entame à 69 ans une carrière ministérielle à l’Agriculture. Président du groupe RDSE au Sénat depuis 2011, il est récompensé d’avoir été dans les premiers soutiens d’Emmanuel Macron.

Des personnalités de la société civile

A ces nominations il faut ajouter plusieurs personnalités de la société civile, des experts qui ont déjà apporté la preuve de leur compétence : Agnès Buzyn professeure des universités et praticienne hospitalière, présidente du Collège de la Haute Autorité de Santé se voit attribuer le ministère des Solidarités et de la Santé.

L’éditrice Françoise Nyssen (Acte Sud), va rue de Valois au ministère de la Culture, Muriel Pénicaud, dirigeante d’entreprise, au ministère du Travail, le directeur de l’Essec depuis 2013, fin connaisseur du monde de l’Education, Jean-Michel Blanquer, au ministère de l’Education nationale, Frédérique Vidal, professeur des Universités à l’Enseignement supérieur, l’épéiste Laura Flessel aux Sports, Sophie Cluzel présidente d’une association d’enfants handicapés, au secrétariat d’Etat aux personnes handicapées, Marlène Schiappa auteure du blog à succès « Maman travaille » au secrétariat d’Etat à l’égalité des femmes et des hommes, Mounir Mahjoubi, conseiller numérique d’Emmanuel Macron au secrétariat d’Etat chargé du Numérique, Elisabeth Borne, ancienne présidente de la RATP ministre de la transition écologique chargée des transports

La prise de guerre, Nicolas Hulot

Jusqu’à présent, plusieurs fois sollicité par Hollande, Chirac et Sarkozy, Nicolas Hulot avait décliné toutes les offres présidentielles. A 62 ans, l’ancien animateur « d’Ushuia, le magazine de l’extrême » prend la tête d’un grand ministère de la transition écologique et solidaire auquel Ségolène Royal se serait bien vue reconduite.

En acceptant d’assumer cette fonction Nicolas Hulot relève l’un de ses plus grands défis. Nouveau ministre, il va devoir veiller à la mise en œuvre de la loi de transition énergétique, notamment de la réduction de la part du nucléaire dans la production électrique à l’horizon 2025. D’autres épineux dossiers sont également sur son bureau, le transfert de l’aéroport nantais à une vingtaine de kilomètres plus au nord, à Notre-Dame-des-Landes; la fermeture de la centrale de Fessenheim, les énergies renouvelables, le resserrement de la taxation entre l’essence et le gazole, ainsi que la disparition programmée des avantages aux flottes de véhicules diesel. Il devra également lancer des Etat généraux de l’alimentation rassemblant le monde agricole, les industries agroalimentaires, les associations de consommateurs, les ONG et les professionnels de la santé. Jean-Luc Mélenchon, le patron des Insoumis, a déclaré après avoir déposé son dossier de candidature aux législatives à la préfecture des Bouches-du-Rhône, « un gouvernement de droite, Bercy aux mains de la droite. La nomination de Nicolas Hulot, un crève-cœur ».

Par contre, apprenant cette nomination, Daniel Cohn-Bendit, l’homme de 1968, l’ancien député européen EELV s’est écrié : « Hulot, c’est un coup de génie de la part de Macron ! Pour la première fois, un équilibre va devoir être trouvé entre écologie et économie dans un gouvernement. Nicolas Hulot ne peut pas être une feuille de vigne. Bruno Le Maire, ministre de l’Economie sait que si Macron a pris Hulot, il ne pourra lui passer dessus comme un rouleau compresseur ».

F.C.