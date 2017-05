France Bleu en grève

Pas de son pas d’image, des studios vides depuis ce jeudi matin 0h00 et jusqu’à minuit sur les antennes de France Bleu et en particulier sur France Bleu Orléans. En effet les syndicats, CFDT, CGT, SNFORT, SNJ, SUD, UNSA ont appelé à la grève. Le désaccord avec la direction nationale tient à une émission nationale que Paris veut imposer “à l’horaire inédit de 8h45 à 9h 25, de même que sur la tranche 14/16 et donner aux rédactions locales la charge des rendez vous d’information de la demie en matinale. A moyens constants après le baisses de ces dernières années, cette politique condamner à la grande majorité des locales à sacrifier des journaux du soir, des chroniques ou reportages, et/ou le web. Dans le même temps elle dévalorise es stations et les équipes. En tentant de faire d’une vedette “vue à la TV” le visage de France Bleu, alors que les talents de la chaîne sont remerciés en 2 mn 30, la direction s’apprête à répéter l’erreur déjà commise plusieurs fois”.

Les syndicats demandent à la direction entre autres, “le respect des particularismes et un arrêt des mesures d’économie imposé au réseau”, et par ailleurs de “cesser ses excès d’autoritarisme”.