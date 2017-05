Législatives Loiret : La France Insoumise veut accéder au second tour

Les mélenchonistes présentent quatre candidats et espèrent jouer les trouble-fête en consolidant les scores du premier tour de la présidentielle.

« Une campagne conviviale, proche des gens, colorée » : c’est derrière cette ambition que les militants de la France Insoumise vont sillonner les territoires d’ici le 11 juin … et même peut être le 18 juin. Car l’objectif des quatre candidats présentés dans le Loiret est bien d’être présents au second tour. Pour cela ils doivent surmonter l’obstacle de réunir les suffrages de plus de 12,5% des électeurs inscrits. « Ce n’est pas insurmontable espère Olivier Hicter, candidat, militant du Parti de Gauche et pilier de FI, il faut pour cela mobiliser les électeurs ». Le 23 avril Jean Luc Mélenchon avait obtenu entre 14,7% et 17,34% dans les six circonscriptions du Loiret. La présence au second tour pourrait donc d’être envisageable sous réserve que la participation soit forte le 11 juin. « L’abstention est notre ennemi note Olivier Hicter, nous allons tout faire pour mobiliser les électeurs de Jean Luc Mélenchon. C’est indispensable aussi pour s’opposer aux attaques contre le monde du travail que va mener le gouvernement de Macron ». Mais France Insoumise devra aussi traîner le boulet que représente la division des mélenchonistes, entre FI et le parti communiste, avec parfois des confrontations comme sur la 1ère circonscription où un combat fratricide opposera l’historique Michel Ricoud à Anne Sophie Leguin de FI.

Une réunion publique centrale sera organisée le 7 juin à la salle Eiffel d’Orléans peut être avec des intervenants nationaux.



Jean-Jacques Talpin.

Les candidats France Insoumise dans le Loiret 1ère : Anne-Sophie Leguin, 39 ans enseignante au collège d’Olivet

Suppléant : Jean-Paul Vasquez, retraité 2ème : Olivier Hicter, 50, professeur au lycée Voltaire à La Source

Suppléant : Karin Fischer, universitaire 5ème : Marie Agam, haute fonctionnaire retraitée

Suppléant Patrick Goinaud, agent des services hospitaliers 6ème : Jérôme Schmitt, 45 ans thermicien nucléaire

Suppléant : Véronique Seltz, auto-entrepreneuse