Le programme du FN démonté en dix points par Marc Brynhole et Pierre Laurent

Ce n’est pas un “livre de plus” sur le Front national. En dix thèmes et vingt répliques, l’Orléanais Marc Brynhole, démonte le programme explique du FN, de Marine Le Pen et de la droite. “J’ai repris les éléments de son programme et ses affirmations les plus péremptoires”, explique à propos du programme de la leader frontiste, l’ancien secrétaire départemental du Parti communiste du Loiret qui travaille maintenant auprès de Pierre Laurent.

Pierre Laurent, le secrétaire national du PC, qui est l’auteur de la préface. Cet ouvrage répond à des questions simples, voire simplistes, comme “Marine Le Pen peut-elle parler au nom du peuple?”, “Marine Le Pen combat-elle le capitalisme…?“.

“J’ai par exemple démonté l’histoire de la théorie du grand replacements. Entre 2007 et 2012, le solde migratoire est de 200 000 personnes, soit 0,13% de la population, entre les entrants et les sortants”. Pareil pour les dépenses sociales, les chiffres sont têtus: les dépenses sociales liées à l’immigration représentent 48 milliards d’euros par an et les recettes 60 milliards en cotisations diverses.

Sans hésitation le votre Macron face au FN

“Marine Le Pen fait les poches des progressistes”, dénonçaient entre autres Marc Brynhole entre les deux tours. Il répond aussi dans cet ouvrage à neuf questions sur LR et son programme de l’époque (avant la Présidentielle). Mais contrairement à Jean-Luc Mélenchon, lorsqu’on demandait à Marc Brynhole ce qu’il allait faire entre les deux tours, il répondait, “je dis sans hésitation que je vais voter pour Emmanuel Macron”. A l’aube de ces législatives, le militant communiste de toujours est affligé de constater que les deux partis qui ont soutenu la candidature Mélenchon, PC et France Insoumise, vont aller chacun de leur côté devant les électeurs. Alors que le FN est toujours en embuscade.

Ce qu’il lui reproche avant tout au parti d’extrême droite, c’est de “dresser les uns contre les autres, les salariés, les immigrés, le peuple…”. Pour Marc Brynhole, le FN est une supercherie lorsqu’il prétend être “la voix du peuple”, et c’est là l’objet de cet ouvrage que de tailler un costard aux idées du FN sur l’Europe, lle Frexit, Donald Trump…Sans parler du costard au programme de François Fillon que la droite a positivement arrondi après le naufrage de la Présidentielle.

Un ouvrage que Marc Brynhole présente au cours d’une trentaine de conférences dans l’hexagone et qui peut servir d’argumentaire étayé à tous les candidats progressistes, à l’aube de la campagne des législatives.

Ch.B