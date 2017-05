Avec le Festival de Cannes c’est aussi l’année Rodin en Touraine

Mercredi 24 mai sort en salle Rodin, le nouveau film de Jacques Doyon avec Vincent Lindon, film également en compétition au 70e Festival de Cannes. Ce film évoque notamment les amours du sculpteur avec Camille Claudel et son travail à la création de la statue de Balzac commandée par la Société des Gens de Lettres en août 1891. Certaines scènes ont été tournées au Château de l’Islette (Indre-et-Loire) qui présentera pendant l’été une exposition de photographies du tournage.

La sortie du film n’est pas la seule occasion d’évoquer Auguste Rodin en Touraine : le centenaire de sa mort ouvre “l’année Rodin” au Musée Balzac et au Château de l’Islette, dans la vallée de l’Indre au cœur d’une Touraine très inspiratrice.

C’est dans ce dernier que Rodin et Camille Claudel se retrouvèrent à partir de 1890 pour vivre leurs amours tumultueuses et trouver l’inspiration qui donna naissance à quelques-unes de leurs plus belles œuvres. Quelques décennies plus tôt, Honoré de Balzac y avait aussi trouvé l’inspiration pour son roman Le Lys dans la Vallée.

Auguste Rodin y travailla son fameux Balzac, dont la statue lui fut commandée par la Société des Gens de Lettres, en août 1891. Cette œuvre fera l’objet de très nombreuses études préparatoires dont plusieurs plâtres et bronzes permettent de retracer la genèse et sont présentés dans les collections permanentes du musée Balzac.

Des expositions et représentations théâtrales au Château de l’Islette (programme complet ici) ; des ateliers modelage, représentations théâtrales et visites commentées au Musée Balzac du Château de Saché (programme complet et renseignements là) sont proposées aux visiteurs.