Les ministres doivent démissionner de leurs exécutifs locaux

Le Premier ministre Edouard Philippe ainsi que les ministres Jean-Yves Le Drian (Europe et Affaires étrangères) et François Bayrou (Justice) devront démissionner “sous un mois” des exécutifs locaux qu’ils dirigent, a fait savoir l’Elysée.

Par ailleurs, les ministres candidats aux législatives des 11 et 18 juin devront démissionner de leur poste s’ils ne sont pas élus, a-t-on ajouté de même source. Jean-Yves Le Drian, qui avait été autorisé sous le quinquennat de François Hollande à cumuler des fonctions de ministre de la Défense avec celles de président de Conseil régional devra cette fois-ci quitter la tête de la région Bretagne. Le chef du gouvernement Edouard Philippe et le président du MoDem, François Bayrou, respectivement maires du Havre et de Pau, devront également démissionner de ces exécutifs locaux. Tous les membres du gouvernement devront se plier à cette règle comme Gérald Darmanin (Action et Comptes publics), actuellement maire LR de Tourcoing (Nord).