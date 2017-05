Initiative : Freddy Zerbib, le restaurateur qui a du chien… d’aveugle

Le patron d’El Tio créateur d’une carte sonore vient de monter avec le CFA une formation pour mieux accueillir les malvoyants. Objectif : acheter des chiens guides

Réunir à une même table mais bandeau sur les yeux Valérie Corre et Alexandrine Leclerc, les deux adversaires des législatives sur la 6ème circonscription : c’est un joli coup que vient de réussir Freddy Zerbib. La députée PS et son adversaire LR-UDI étaient deux des invités ce jeudi du CFA de la chambre des métiers à Orléans qui pour l’occasion accueillait un déjeuner à l’aveugle. Tous les convives ont pu découvrir les difficultés pour se déplacer, sans les yeux, dans un restaurant, pour manger, converser. Objectif atteint pour Freddy Zerbib secondé par le CFA et notamment Florent Doittéee coordonnateur de la filière hôtellerie-restauration qui pour l’occasion avait mobilisé 12 apprentis cuisiniers et 12 autres serveurs avec le parrainage de Bernard Vaussion ancien chef durant 40 ans de l’Elysée.

Pour le restaurateur, ce repas était un premier aboutissement d’une initiative engagée, il y a plusieurs mois. À l’origine s’appuyant sur l’association de défenseurs de produits du terroir Las Pros qui ont du Goût, Freddy Zerbib créé une carte sonore, baptisée à l’origine Kikoz et depuis Speak You, destinée aux malvoyants. Chaque matin, le restaurateur enregistre son menu que le malvoyant écoute en pressant un seul bouton.L‘initiative a été présentée au dernier congrès de l‘hôtellerie avec à la clef la signature d’un partenariat pour la diffusion de 40 000 cartes. Mais Freddy Zerbib désormais secondé par Hervé Anquier et Jean-Charles Le Floch veut aller plus loin et généraliser cette carte partout en France. La carte est même équipée d’un système de géolocalisation, permettant de repérer facilement les établissements offrant ce service. « En quelques mois se félicite Freddy Zerbib, j’ai accueilli 179 clients malvoyants ».

Besoin de 200 000 euros

Les restaurateurs peuvent donc acheter cette carte pour quelques euros. Mais sa généralisation coûte cher.

C’est pourquoi les promoteurs de l’association cherchent 200 000 euros pour faciliter le développement de Speak You dans tous les restaurants… et pour faire des bénéfices. Mais ceux-ci iront exclusivement à une « œuvre humanitaire, utile et généreuse ». Un partenariat a en effet été passé avec l’association des chiens d’aveugles d’Orléans : les bénéfices seront donc investis dans l’achat de chiens guides. Mais un seul de ces chiens, bien formé, coûte 25 000 euros. Les trois associés, déjà largement soutenus dans le Loiret, cherchent donc d’autres donateurs et des restaurateurs pour acheter la carte. Freddy Zerbib veut aussi ajouter un volet formation à son initiative. C’est pourquoi il s’est rapproché du CFA pour former des jeunes à l’accueil de clients malvoyants. « On revient aux fondamentaux du métier se félicite Freddy Zerbib, on n’accueille pas un malvoyant parfois avec son chien, comme un client habituel, il faut l’accompagner, le guider. De même pour les plats qui doivent être préparés, décortiqués, préparés sans décorum inutile, mais en misant sur le bon avec la priorité donnée aux saveurs ». La formation du CFA d’Orléans, la première en France devrait donc être déclinée dans d’autres écoles hôtelières pour bien préparer les jeunes à accueillir cette clientèle encore en mal de reconnaissance dans les restaurants.

Bref pour Freddy Zerbib qui ne manque de flair, une belle initiative qui a du chien !

J.J. Talpin.