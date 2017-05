Le Tour de France des Solutions passe par Orléans

“Quand il n’y a pas de solution, c’est qu’il n’y a pas de problème.”

Pierre Desproges

Chaque année, depuis 2013, l’association Reporters d’Espoirs – dont l’objectif est de souligner le journalisme dit « de solution » ou « constructif » – organise « La France des Solutions ».

Parrainé cette année par Jean-Louis Etienne, cet événement met à l’honneur des initiatives et leurs acteurs, et s’associe aux médias pour en diffuser la connaissance auprès de plusieurs millions de Français. D’un point de vue citoyen, il s’agit de donner à chacun des pistes pour s’engager. Du point de vue des décideurs et influenceurs, d’inspirer. D’un point de vue journalistique, de refléter de manière plus juste la complexité de la réalité. Dans tous les cas, de diffuser l’envie d’agir.

Le livre La France des Solutions présente une cinquantaine d’initiatives (autour de sept thématiques): entrepreneurs, agriculteurs, industriels, ouvriers, maires, associations, citoyens, nous racontent leurs parcours et la réalisation de leurs initiatives positives et concrètes. Elles ont pour vocation de faire avancer notre pays sur tous les fronts, qu’il s’agisse d’emploi, d’éducation, d’innovation, de solidarité, de relocalisation, de préservation des ressources et de l’environnement. Vous croiserez dans la France des solutions des personnalités aussi diverses que le chef Thierry Marx, le designer Philippe Starck, le patron du groupe Hervé, mais aussi un fabricant de jeans made in France, les ouvriers repreneurs de “La Belle Aude”, un collectif de SDF de Lille ou les créateurs de Qwant, moteur de recherche alternatif…

Comme chaque année, le livre “La France des Solutions” est présenté lors d’un tour de France qui cette année passera par Orléans car Magcentre fait partie des cinquante initiatives retenues pour cette édition 2017, l’occasion donc de rencontrer Gilles Vanderpooten, directeur de Reporters d’Espoirs et Christian Bidault, fondateur de Magcentre.