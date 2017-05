Loiret: La République En Marche ne boite plus sur la 2ème, Benoit Loceint se retire

La réunion du Comité d’Orléans jeudi soir au cours de laquelle, Benoit Lonceint avait tenté d’expliquer pourquoi il envisageait de poser sa candidature, avait été houleuse et s’était plutôt mal passée pour l’ancien maire de Sully-la-Chapelle.

Après inéligibilité constatée d’Emmanuel Constantin, le référent du partie d’Emmanuel Macron sur la 2 ème circonscription, la Commission d’investiture parisienne, présidée par Jean-Paul Delervoye, avait décidé de présenter sa suppléante Caroline Janvier. Benit Lonceint contestait ce choix. Vendredi dans un communiqué Benoit Lonceint explique que sa décision de retrait est motivée par “le service de l’intérêt collectif et une analyse mathématique de la situation, afin d’éviter d’éparpiller les voix d’En Marche !.il l’avoue : « je suis évidemment extrêmement déçu de ne pas pouvoir défendre sur le terrain des valeurs qui fondent mon engagement derrière Emmanuel Macron, mais j’ai décidé d’être unitaire pour deux».

“J’apporte mon soutien à Caroline Janvier”

Benoit Lonceint “apporte son soutien à Caroline Janvier”, et il estime avoir été victime du quota de femmes -il en manquait dix selon lui- et il prévient qu’il sera “particulièrement vigilant sur la conduite et le résultat de la campagne de Caroline Janvier”.

Toujours dans un communiqué envoyé à la presse vendredi à 17h 30, il “déplore enfin les signaux envoyés par cette gestion du mouvement dans la 2e circonscription du Loiret (manque de transparence et de concertation)”, et appelle tous les adhérents du Loiret, « à tout faire pour que l’esprit d’ouverture et la démocratie soient bien au rendez-vous ». Benoît Lonceint dit enfin rester convaincu qu’ “on ne peut changer la politique si on agit comme les vieux partis ». Et il rappelle cette formule d’Emmanuel Macron, ” il faut changer les visages pour changer les usages ».

Ce gros couac sur la deuxième circonscription sera t-il oublié le jour du premier tour (11 juin) par les électeurs? La REM jeudi après l’annonce de la candidature de Benoit Lonceint, une figure connue et estimée du monde économique du département, essayait de minimiser l’incident et nul doute que ce retrait in extremis du “dissident” à une demi-heure de la clôture des candidatures, va contribuer à calmer le jeu. Pour La République en Marche la campagne peut commencer vraiment sur cette deuxième circonscription avec une seule candidate, Caroline Janvier.