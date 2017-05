Législatives Loiret : Hamid Khoutoul nouvel adversaire de Valérie Corre sur la 6ème

Déjà bordée sur sa gauche avec les candidats de France Insoumise (Jérôme Schmitt) et du Parti communiste (Dominique Tripet) Valérie Corre la députée socialiste sortante –la seule du Loiret- pensait l’horizon en partie dégagé avec le retrait du candidat EELV. Peine perdue : Hamid Khoutoul qui avait été pressenti pour représenter EELV avant de se retirer suite à l’accord national avec le PS se présentera finalement en indépendant.

« J’avais été désigné à l’unanimité des militants EELV pour représenter l’écologie sure cette circonscription, je suis donc légitime à me présenter sans être un dissident » explique-t-il.

« Je serai présent au second tour ! »

Pas encarté politiquement, sauf brièvement à EELV, Hamid Khoutoul, 38 ans enseignant à Gien, à une forte envie de s’investir : « je veux représenter les laissés pour compte, tous ceux qui ne sont pas écourtés par les formations politiques traditionnelles ». Classé « indépendant » il se présente sous l’étiquette « Khoutoul l’alternative » avec trois grandes préoccupations : l’éducation, la santé et l’emploi-formation. « Je sens qu’il y a une dynamique autour de moi, je ne suis pas seul, je suis bien entouré avec une bonne équipe ». Suppléée par Agnès Devoucoux, ouvrière agricole dans le bio à Lorris Hamid Khoutoul envisage de poursuivre son engagement par la création d’une association rassemblant les habitants des quartiers orléanais. D’ici là il va mener campagne sur les réseaux sociaux, par de petites rencontres et souhaite un débat avec les autres candidats (https://khoutoul2017.fr). Et pas question pour lui d’envisager un désistement le 11 juin : « je serai présent pour gagner au second tour ! »