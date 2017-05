Agora: le nouveau gouvernement et, en même temps, les législatives

Agora, toujours à la pointe de l’actualité, avait convoqué vendredi un “club de la presse” pour passer au crible la nomination du Premier ministre Edouard Philippe, qui fut effectivement professeur de droit à Orléans, et son gouvernement fraîchement nommé. En fin d’émission, autour de Sophie Deschamps (RCF) et Frédéric Sabourin (Magcentre) les invités, Pierre Allorant, politologue et doyen de la fac de droit, Kerim Hassan (Radio Campus) et Bruno Besson (La Nouvelle République du Centre-ouest), se sont projetés sur les élections législatives dans le Loiret qui s’annoncent comme partout en France indécises et qui font la part belle aux candidats de la “société civile”.