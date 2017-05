A Orléans, les hommes osent le fer !

Des hommes du réseau Zéromacho, engagés contre le système prostitueur et pour l’égalité des femmes et des hommes, descendent dans la rue pour dire OUI au partage des tâches ménagères !

Une action simultanée de Zéromacho aura lieu le samedi 20 mai 2017 dans plusieurs villes de France, d’Italie, d’Allemagne …



A Orléans, place de la République, des HOMMES OSENT LE FER ! entre 15 et 17 heures

Ils montreront leur savoir-fer en public… et apprendront à repasser aux hommes qui le souhaitent.

N’hésitez pas à passer ou repasser le 20 mai entre 15 et 17 heures place de la République, et à passer ou repasser ce communiqué !

Le rapport entre la prostitution et l’égalité ? Dans un monde d’égalité, il n’y aura pas de prostitution.

Communiqué:

Nous, hommes, passons beaucoup moins de temps aux tâches ménagères et parentales que les femmes. Avec une répartition traditionnelle : tondre le gazon pour nous, récurer les toilettes pour elles. La situation évolue, certes, mais très lentement.

Cette « double journée » des femmes (travail professionnel + travail gratuit à la maison) n’est qu’un exemple des injustices à notre bénéfice parmi bien d’autres : salaires, emplois ou représentation politique. Nous, hommes, avons en moyenne un salaire supérieur de 27 % à celui des femmes.

Les tâches ménagères et parentales ne sont liées ni aux gènes ni à la nature, elles résultent de l’éducation et des habitudes culturelles. Nous aussi, nous pouvons repasser, nettoyer la poubelle, nourrir un-e enfant ou lui apprendre à coudre.

Pour dire NON à la violence machiste et aux discriminations, nous, hommes Zéromachos, empoignons aujourd’hui symboliquement un fer à repasser et disons OUI à l’égalité, OUI au partage.

https://zeromacho.wordpress.com/