Législatives Loiret : Lutte Ouvrière veut mobiliser « les travailleurs contre le libéralisme »

La formation trotskiste malgré de faibles résultats à la présidentielle sera présente dans les six circonscriptions du Loiret.

Le 23 avril dernier, Nathalie Artaud la candidate de Lutte Ouvrière obtenait entre 0,5 et 0,8% des voix dans les six circonscriptions du Loiret. Un résultat très faible qui n’empêche pas les représentants locaux de la formation trotskiste de s’engager à fond dans les législatives. « Le score importe peu insiste Farida Megdoud, porte parole régionale de LO et candidate dans le 2ème circonscription. Nous voulons être présents pour faire entendre la voix des travailleurs contre le libéralisme et pour mobiliser les gens sur le terrain ». LO veut notamment faire campagne en s’appuyant sur l’image acquise par une présence à toutes les présidentielles avec Arlette Laguiller et Nathalie Artaud. Mais LO est aussi toujours présente aux législatives et autres élections régionales ou locales. Avec à chaque fois : un seul message : « seuls les travailleurs peuvent agir en se défendant eux-mêmes ».vLa campagne va donc se dérouler dans les milieux ouvriers, aux sorties des usines ou dans les quartiers populaires. Une réunion publique centrale sera cependant organisée le 31 mai à 20 heures à la salle des Chats Ferrés à Orléans.

Jean-Jacques Talpin.

Les candidats LO 1ère circonscription : Claude Trepka 51 ans technicien Famar à Orléans La Source

Suppléante : Céline Sançois, 41 ans, institutrice aux Salmoneries à St-Jean-de-la-Ruelle 2ème circonscription : Farida Megdoud, 55 ans, enseignante au lycée Paul Gauguin d’Orléans-La Source

Suppléant : Pierre Prodhomme, 29 ans, Cheminot à Fleury-les-Aubrais 3ème : Michel Naulin, infirmier retraité.

Suppléante Martine Bernier. Employée 4ème : Dominique Clergue, ouvrière.

Suppléante : Anne-Marie Fourniols, infirmière retraitée 5ème : Céline Sottejeau, 38 ans, professeur de français au collège Jean Joudiou de Châteauneuf-sur-Loire. Suppléant Pascal Ravet, facteur à Fleury-les-Aubrais 6ème : David Choquel, enseignant en lycée professionnel.

Suppléant : Arnaud Lemerle, cheminot