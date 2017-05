Législatives: dans le Loiret, deux circonscriptions à 15 candidats!

Dans le Loiret, dans les six circonscriptions, 78 candidats seront sur la ligne de départ le 11 juin, et le 18 pour ceux qui auront réunis 12,5% des suffrages et souhaiteraient se maintenir. C’est un record! Ils sont 14 sur la première circonscription à avoir déposer leur candidature avant la date butoir de vendredi 18h en préfecture, 12 dans la deuxième, 11 dans la troisième, 11 dans la quatrième, 15 dans la cinquième et 15 dans la sixième.

Après le renoncement de Benoit Lonceint (REM sur la 2ème), pas de surprise dans les candidatures déjà annoncées, les sortants se représentent à l’exception de la 1ère où Olivier Carré, futur président d’Orléans métropole propose à sa succession Charles-Eric Lemaignen (LR).

Celui-ci avait été battu d’une poignée de voix en 2012 sur la sixième circonscription dont la sortante est Valérie Corre (PS) qui se représente. Toutes les autres circonscriptions sont détenues par des députés LR qui y retournent, Serge Grouard pour la 4 ème fois (2 ème), Claude de Ganay (3ème), Jean-Pierre Door pour la quatrième fois (4 ème) et Marianne Dubois (5 ème). Dans deux circonscriptions (5 et 6) on arrive à quinze candidats avec des représentants de Debout la France, des UPR, des Divers droites ou des “sans étiquette”…,

La grande inconnue réside dans les scores des candidats de la REM (République en Marche) sous la bannière d’Emmanuel Macron, présents partout et qui vont très probablement brouiller les cartes voire remporter certains territoires. En face d’eux, les partis traditionnels y vont soit en ordre dispersés comme la gauche et l’extrême gauche, avec quand même quelques politesses entre PS et écologistes (comme sur la deuxième avec Jean-Philippe Grand et sur la troisième avec Cédric Petit ) et une seule concession entre PC et FI sur la quatrième avec Franck Demaumont (PC) qui avait signé pour Mélenchon.

Soit en ordre de marche classique comme la droite avec LR sur cinq circonscriptions et une seule avec l’UDI (Alexandrine Leclerc sur la 6). Enfin, le Front national qui présente des candidats partout avec des gros espoirs sur les circonscriptions rurales où Marine Le Pen a fait ses meilleurs scores (Gâtinais et Pithiverais).

————————————————————————–