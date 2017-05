Ben Gourion : un documentaire rare et passionnant ce mardi

Pour ceux que le sujet intéresse, mardi prochain 23 mai à 22h40 sur Arte, un documentaire rare et passionnant sur David Ben Gourion qui explique bien des choses.

Au fin fond des archives de l’Université Hébraïque, dans les tiroirs de la fondation Spielberg, des bobines de 35 mm ont été récemment découvertes : 6 heures d’entretien jamais vu avec David Ben Gourion, un des symboles les plus puissants du mouvement sioniste et un des plus grands dirigeants de l’histoire moderne. Nous sommes en 1968, un an après la Guerre des Six Jours, cinq ans avant le décès du fondateur d’Israël et premier Premier Ministre.

A 82 ans, Ben Gourion vit isolé dans le désert, montrant ainsi sa dévotion à la cause du peuplement du sud d’Israël. Dans l’histoire d’Israël, c’est en général vers la fin de leur vie que les dirigeants se permettent de revoir leur propre vision des choses. Avec ou sans responsabilité officielle, il leur est plus simple de penser différemment. Exclu du leadership, il a un regard critique sur le sionisme et sur lui-même. A un moment où il se retrouve en dehors de la vie politique d’Israël, loin de tout discours de leadership, il peut avoir une vue rétrospective de l’entreprise sioniste. Ben Gourion est désormais capable d’exprimer son opinion sur tout ce qui s’est passé autour de lui et d’avoir un regard véritablement introspectif, qui sera au cœur de ce film. Compte tenu des décisions critiques qui devraient être prises aujourd’hui, quarante ans plus tard, sur l’avenir d’Israël, ce documentaire est passionnant car il revisite la vision, la lucidité et la prophétie de Ben Gourion à propos des Territoires Occupés