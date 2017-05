La nuit des musées: avec les étoiles du piano au FRAC Centre-Val de Loire

Pour cette treizième nuit européenne des musées, le Frac Centre-Val de Loire offrait à ses visiteurs nocturnes un double concert de piano qui associait deux pianistes d’exception avec Aline Piboule et Cyril Huvé. L’une fut lauréate du Concours international de piano d’Orléans en 2014 et a joué dans les salles les plus prestigieuses de France et du monde, et quant au second, il fut Victoire de la musique en 2010 et a la particularité de posséder une collection exceptionnelle de pianos anciens au pays de George Sand (et de Liszt, bien sûr) dans un lieu intitulé: “la Grange au Pianos” qui se visite…

Aline Piboule ouvrit le récital avec un choix d’œuvres sur le thème de l’eau avec une composition de Henri Dutilleux intitulée Choral et Variations que la pianiste affectionne particulièrement après avoir du la jouer pour son entrée au Conservatoire… Vinrent ensuite deux compositions très contrastées entre La Gondole Lugubre de Liszt, prémonition de la mort du grand Wagner, et la joyeuse Barcarolle de Chopin en hommage au chant des gondoliers. La pianiste conclut son programme par une étonnante adaptation de la Mer de Debussy, œuvre symphonique réécrite pour le piano en gardant toute sa puissance expressionniste.

Le pianiste Cyril Huvé proposa ensuite un programme autour de Chopin, Liszt et Scriabine qui dans un style très différent complétait admirablement la séquence précédente, avant de terminer avec Aline Piboule par un final à quatre mains, avec une Fantaisie de Schubert: une belle complicité entre les deux interprètes et un moment musical d’exception !



Ce programme qui allait de Chopin et Liszt à Dutilleux en passant par Debussy et Scriabine, offrait un panorama très riche de la création musicale des XIXe et XXe siècle, il avait été concocté dans une collaboration entre le FRAC et Orléans Concours International, collaboration qui doit se poursuivre dans le cadre de la Biennale d’Architecture qui débutera en septembre prochain… On en redemande !

Seul regret, la performance Arab Spring prévue ce samedi soir avec Kader Attia dans le cadre de l’exposition Réparations… a du être annulée par l’artiste pour raison de santé.

GP

