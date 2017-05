Orléans: 4ième marche contre l’homophobie

Organisée par le GAGL45 (Groupe d’Action Gay et Lesbien), un cortège sonore et coloré a réuni plus de trois cent personnes dans les rue d’Orléans pour cette quatrième marche contre l’homophobie et la transphobie ce samedi après midi.



L’occasion pour les participants de rappeler que la lutte contre l’homophobie reste plus que jamais d’actualité mais aussi que beaucoup d’aspects en matière de droit n’ont pas forcément été réglés avec la reconnaissance du mariage homosexuel, notamment sur les questions de procréation médicalement assistée et la situation des enfants nés par gestation pour autrui (GPA) à l’étranger.

Occasion également de manifester en solidarité avec les homosexuel(le)s tchétchènes sous le coup d’une persécution épouvantable.

http://www.centrelgbtorleans.org/