“La France des solutions”: Gilles Vanderpooten et Christian Bidault

Rencontre

Chaque année, depuis 2013, l’association Reporters d’Espoirs – dont l’objectif est de valoriser un journalisme dit « constructif » – publie La France des Solutions.

Parrainé cette fois par Jean-Louis Etienne, cet ouvrage met à l’honneur des initiatives et leurs acteurs, et s’associe aux médias pour en diffuser la connaissance auprès de plusieurs millions de Français.

D’un point de vue citoyen, il s’agit de donner à chacun des pistes pour s’engager. Du point de vue des décideurs et influenceurs, d’inspirer. D’un point de vue journalistique, de refléter la complexité de la réalité.

Avec Gilles Vanderpooten, directeur de Reporters d’espoirs et de Christian Bidault, directeur de Mag’Centre.

Mardi 23 mai 18 h 30