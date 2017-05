Fiesta et nouveautés au Festival de Loire 2017 !

Dès la fin mai, et durant tout l’été, Orléans s’animera dans toute la ville et sur les quais en prélude à la nouvelle édition du Festival de Loire qui se déroulera du 20 au 24 septembre prochains. Unique en son genre, ce festival – plus grand rassemblement européen de la marine fluviale avec plus de 200 bateaux et 700 mariniers, accueillera l’Espagne avec son fleuve l’Ebre et le Pertuis Charentais (Charente Maritime) en pays et région française d’honneur. 650 000 visiteurs sont attendus autour de quelques nouveautés.

Cette année, l’événement fera vibrer la ville durant plusieurs semaines ! Avant le lancement du Festival de Loire du 20 au 24 septembre, les Orléanais pourront profiter de tout un tas d’animations et d’activités au cœur d’Orléans et sur les quais de Loire – ouverture de la Guinguette La Sardine le 2 juin, fête du Port le 3 et 4 juin, fête du 14 juillet, fête des Duits du 11 au 16 août mais aussi animations sportives, expositions et balades artistiques, concerts éphémères, promenades en Loire… Un vrai prélude festif !

L’Espagne et le Pertuis charentais invités

Rassemblant plus de 200 bateaux et 700 mariniers, le Festival de Loire est avant tout le festival des mariniers porté par quelque 200 animations artistiques, culturelles et pédagogiques gratuites autour du patrimoine fluvial. Il sera cette année ponctué de nouveautés avec par exemple « un important pôle d’animations artistiques (conteur, chanteurs, orchestres…) et une guinguette au sud de la Loire à Saint Marceau, présente Martine Grivot, adjointe en charge du Festival de Loire, un pôle des confréries pour une découverte des produits gastronomiques du territoire, l’animation des six places du centre-ville par des groupes musicaux et pendant l’été la construction de l’Aquanef sur une île de la Loire avec l’implication d’habitants volontaires ».

Sur l’eau, le festival mettra à l’honneur l’Espagne avec l’Ebre, « un fleuve qui, comme de coutume, a une dynamique commune avec la Loire, insiste Yves Dupont, conseiller du maire pour le Festival. Navigueront des barques traditionnelles comme les ‘pontanas’, les ‘muletas’, des barques catalanes et de transport à fond plat ». Côté français c’est la région du Pertuis Charentais qui sera invitée. L’occasion pour le public de découvrir là encore des bateaux traditionnels comme des lasses ostréicoles, des coursalins et… la chaloupe de l’Hermione !

Autre nouveauté 2017, côté canal cette fois où le festival s’étendra avec une trentaine de bateaux qui y navigueront au rythme des animations (démonstration de halage, bateaux à vapeur…).



Un festival éco-responsable

Attaché à faire connaître le patrimoine fluvial et naturel du dernier fleuve sauvage d’Europe, le festival s’inscrit logiquement dans une démarche de développement durable. Aussi l’ensemble de l’événement à été conçu dans cette dynamique avec des actions les plus respectueuses de l’environnement possibles. « Selon le cahier des charges du Festival, dix bateaux seront éco-navigables et présenteront des innovations : coques à matériaux recyclables, propulsion électrique, panneaux solaires… », poursuit Yves Dupont. Mais pas que. « Le village pédagogique sensibilisera à la nature auprès des scolaires, un accueil spécifique pour les personnes handicapées sera mis en place (point d’accueil près du stand de la Métropole, plan en braille…) et un parking à vélos installé. Sur le plan pratique, participants et visiteurs seront invités à faire le tri sélectif et chaque gobelet utilisé sera consigné. Enfin, une compensation carbone sera appliquée en fonction du nombre de kilomètres des convois de bateau parcourus (2000 € à la dernière édition) et les Orléanais seront invités au ramassage des détritus sur les bords du fleuve avec l’association ‘Je Nettoie ma Loire’ ».

En faire un événement national

Pour aider à développer la notoriété du festival désormais au niveau national comme le souhaite le député-maire Olivier Carré, la Ville compte multiplier les campagnes d’affichage avec une visibilité allant d’Orléans à Nantes jusqu’à Paris (La Défense, métro, gare d’Austerlitz, autoroutes…). Mais pas seulement : si certains mariniers orléanais sont partis de Briare vers Ostende pour porter les couleurs du festival et rejoindre une délégation, d’autres iront jusqu’à des rassemblements maritimes à Brest et Douarnenez.

Un relais sera également fait grâce au soutien de mécènes – médias et financiers notamment – dont un club a spécialement été créé cette année. Une aide précieuse aussi au regard des 1,5 M€ de budget nécessaire à l’opération que soutiennent par ailleurs la Région et le Département.

Sécuriser le site

Mais un battage médiatique trop important ne risque t-il pas d’attirer un flux de visiteurs (650 000 personnes attendues) que les 1,5 km de quais ne pourraient contenir ? « Notre rêve serait d’avoir un festival qui s’étale, explique Martine Grivot. On a encore de l’espace quai du Roy que l’on peut investir. Mais après il faut déployer d’importants moyens techniques ce qui suppose aussi d’étendre le budget ».

Un budget par ailleurs fortement rogné par le coût de la mise en sécurité du site « qui nous coûte beaucoup d’argent en service de gardiennage, en vigiles… D’où l’importance du soutien des partenaires extérieurs », intervient Olivier Carré. Il faut savoir que nous sommes l’un des rares événements de ce type autorisés au niveau national. Donc la sécurité est notre première préoccupation : on y travaille avec la Préfecture. Des chicanes seront mises en place pour les véhicules et les rues perpendiculaires et l’axe est-ouest seront bloqués ».

De quoi permettre aux visiteurs, et notamment aux visiteurs parisiens et franciliens, de profiter pleinement de cette nouvelle édition du Festival de Loire car cette fois-ci « il y aura des trains !, garantit Olivier Carré. Au dernier Festival la SNCF a été lamentable. Je me suis fâché ! Les trains rouleront donc ainsi que des TER avec des tarifs accessibles. »

Aucune raison donc de manquer l’artiste vedette prévu en clôture du Festival pour l’heure tenu secret…

Estelle Boutheloup

