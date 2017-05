Les apprentis de l’université à LAFU

Les deuxième rencontres de l’apprentissage des filières universitaires ont rassemblé 350 jeunes futurs apprentis et mobilisé 54 entreprises loirétaines et de toute la région Centre-Val de Loire, à la CCI d’Orléans mardi 23 mai. Entre forum et job dating, LAFU est une belle opportunité pour décrocher un contrat d’apprentissage.

“On me demande d’avoir de l’expérience professionnelle mais je sors des études” disent les jeunes qui sortent de l’université. Ou encore : “c’est difficile de décrocher un contrat d’apprentissage”. C’est pour aider les jeunes en DUT, Licences professionnelles ou Master qu’a été créé, l’année dernière, LAFU, rencontres de l’apprentissage filières universitaires, en partenariat entre la CCI du Loiret et le CFA Universitaire. Présent à Tours il y a quelques semaines, avant Issoudun le 30 mai prochain, c’est à la CCI d’Orléans qu’ont répondu présentes 54 entreprises, offrant une centaine de formations dans les secteurs du tertiaire, de l’industrie, des sciences.

“Il s’agit de recruter des apprentis universitaires, en restant pas trop fermés et pas trop ouverts non plus”, explique Christian François, responsable du développement du CFA des Universités Centre-Val de Loire. 120 entreprises sont inscrites au préalable sur LAFU.fr, site Internet dédié avec un espace employeur pour guider les futurs apprentis. Après une dizaine de minutes d’entretien, si l’intérêt du recruteur est retenu, une prise de contact pour un entretien en entreprise est conclu, afin de finaliser le contrat d’apprentissage. “Les entreprises sont très demandeuses car il y a de gros besoins en compétences”, remarque encore Christian François.

“L’apprentissage est une filière d’excellence, il faut le dire et le rappeler” , a déclaré Alain Jumeau, président de la CCI 45 lors de l’ouverture officielle de LAFU. “C’est une centaine de formations, 1000 apprentis accueillis par plus de 900 entreprises”, a précisé pour sa part Catherine Julié-Bonnet, vice-présidente du CFA des Universités Centre-Val de Loire. “Pourquoi les jeunes préfèrent aller dans les filières d’apprentissage ? Parce que la réussite aux diplômes est plus grande, et que l’expérience en entreprise permet de démarrer immédiatement après. Il y a en plus une montée en compétences et une meilleure maturité : on comptabilise plus 90 % d’insertion professionnelle à l’issue de ces contrats d’apprentissage”, ajoute-t-elle pour conclure, pendant que les entretiens battaient leur plein.

F.Sabourin.