Portes ouvertes spéciales métiers de l’industrie avec l’AFTEC

Mercredi 7 juin après-midi, l’AFTEC (Association pour la formation technologique de l’enseignement catholique) organise une opération portes ouvertes, au 22 avenue des Droits de l’Homme à Orléans. Répondant aux besoins économiques actuels, l’AFETC souhaite mettre en avant sa filière industrielle en communiquant auprès des jeunes potentiellement intéressés, mais doivent d’abord dépasser les a priori. Trois formations sont particulièrement visées : le BTS Maintenance des Systèmes ; le BTS Systèmes Numériques ; le BTS CIRA (Contrôle Industriel et Régulation Automatique).

Programme de l’après-midi : découverte des métiers liés aux 3 formations proposées / des débouchés et des poursuites d’études ; visite des laboratoires techniques dans lesquels sont dispensés les enseignements ; échanges avec les formateurs et les apprentis actuels de ces formations ; découverte des entreprises recrutant des apprentis.

(14h – 17h ; renseignements au 02.38.22.13.00). www.cfsa-aftec.com