USO-Paris FC: surtout ne pas descendre après l’Ascension

Au final de ce long week-end de l’Ascension, il s’agira pour l’USO de ne pas …descendre. L’Ascension, c’est le Paris FC qui la guigne, les parisiens joueront dimanche (18h à La Source) le deuxième acte de leur montée du championnat de National à celui de Ligue 2.

Mardi soir au stade Charléty à Paris, les Orléanais ont pris une longueur d’avance et ont remporté le premier acte qui marquait d’ailleurs au passage la première utilisation de la vidéo pour un match officiel en France. Des images “replay” qui n’ont pas été en faveur de l’USO puisque le premier but de Nabab a été refusé pour hors jeu. Mais l’équipe de Thomas Renault, le portier orléanais, auteur une fois de plus d’une belle performance, marquait à nouveau par Joël Sami. Lequel ne jouera pas le retour en raison d’un carton rouge pris en fin de match. Au final, Orléans l’a emporté avec la plus petite marge (1 à 0) devra donc confirmer dimanche au match retour. A la maison, l’USO après une saison délicate et chaotique, joue son avenir en Ligue 2 au terme de ce match retour de barrage, qui devrait attirer un énorme public au stade de La Source, à fond pour les Jaunes.

La billetterie en ligne est ouverte pour la rencontre entre l'US Orléans et le Paris FC comptant pour le Barrage retour de la Domino's Ligue 2.

Réservez vos places de chez vous et bénéficiez de 10% de réduction pour chaque place achetée en tribune.

Pour rappel, les tarifs pour les achats en ligne sont les suivants :

Tarif Honneur : 13,5€ (tarif réduit : 7,2€*)

Tarif Tribune Vagner : 9€ (tarif réduit : 6,3€*)

Tarif Tribune Orléans : 4,5€ (tarif réduit : 4,5€*)

* Enfants de moins de 12 ans accompagnés, étudiants, scolaires, mutilés civils de 50% à 79% (sur présentation d’un justificatif lors de votre arrivée au stade).

LES PLACES POUR LES ENFANTS DE MOINS DE 12 ANS EN TRIBUNE VAGNER SONT DISPONIBLES À LA VENTE SUR LA BILLETTERIE EN LIGNE.

Pour tout renseignement, contactez le secrétariat du club : 02 38 63 47 67