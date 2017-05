Orléans: le laboratoire Servier renvoyé en correctionnel

Le parquet de Paris a demandé mercredi le renvoi devant le tribunal correctionnel des laboratoires Servier et de l’Agence du médicament dans le volet principal du scandale du Mediator qui était produit à Gidy près d’Orléans sur le site principal du laboratoire

Le ministère public a annoncé avoir requis un renvoi du groupe pharmaceutique pour “tromperie aggravée, escroquerie, blessures et homicides involontaires et trafic d’influence“. Il requiert aussi un procès pour l’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) pour “blessures et homicides involontaires”.

Il demande aussi que soient jugées dix autres personnes morales, essentiellement des sociétés de la galaxie Servier, ainsi que quatorze personnes physiques: l’ancien numéro deux du groupe Jean-Philippe Seta, des fonctionnaires, des médecins ou encore une ex-sénatrice, Marie-Thérèse Hermange (UMP), soupçonnée d’avoir rédigé en 2011 un rapport favorable à Servier.

Consommé pendant plus de 30 ans par cinq millions de personnes en France, l’antidiabétique, largement détourné comme coupe-faim, a été retiré du marché en novembre 2009. Il pourrait être responsable à long terme de 500 à 2.100 décès.

Depuis l’ouverture de l’instruction de cette affaire en février 2011, le laboratoire a tout fait pour retarder le procès. La cour d’appel de Paris a rejeté mercredi les derniers recours déposés par les laboratoires qui avaient notamment demandé l’annulation de leur mise en examen pour “escroquerie” et “tromperie aggravée”.

Le groupe pharmaceutique va se pourvoir en cassation. L’avocat des parties civiles, Me Charles Joseph-Oudin, espère maintenant que le grand procès du Mediator pourra avoir lieu en 2018. La première plainte avait été déposée en 2010. Le fondateur du groupe à Orléans, Jacques Servier est décédé en 2014.