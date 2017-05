Léger recul du chômage en avril dans la région

Fin avril 2017, en Centre-Val de Loire, le nombre de demandeurs d’emploi tenus de rechercher un emploi et sans activité (catégorie A) s’établit à 129 250. Ce nombre augmente de 0,6 % sur trois mois (soit +820 personnes).

Il diminue de 1,5 % sur un mois et de 2,0 % sur un an. En France métropolitaine, ce nombre augmente de 0,1 % sur trois mois (–1,0 % sur un mois et –1,3 % sur un an).

En Centre-Val de Loire, le nombre de demandeurs d’emploi tenus de rechercher un emploi, ayant ou non exercé une activité dans le mois (catégories A, B, C) s’établit à 218 020 fin avril 2017. Ce nombre augmente de 0,6 % sur trois mois (soit +1 350 personnes). Il progresse de 0,5 % sur un mois et de 1,9 % sur un an. En France métropolitaine, ce nombre augmente de 0,9 % sur trois mois (+0,6 % sur un mois et +2,3 % sur un an).

Les demandeurs d’emploi de moins de 25 ans augmentent de 0,7 % sur les trois derniers mois et pour les catégories A, B et C (-3,4 % sur un an). Les 25-49 ans sans emploi augmentent aussi de 0,7 % sur les trois derniers mois. Les chômeurs de plus de 50 ans augmentent de 5,6 % depuis un an, 0,3 % au mois d’avril.

Chez les 25-49 ans, les femmes sont plus touchées par le chômage que les hommes (67.960 femmes pour 63.890 hommes). Y compris chez les plus de 50 ans : 28.770 femmes pour 24.850 hommes.

Enfin, les demandeurs d’emploi catégories A, B et C inscrits depuis plus d’un an à Pôle Emploi augmentent de 0,4 % en avril (+3,4 % sur un an) ce qui représente 101.550 personnes.