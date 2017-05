Législatives: la fête des mères de …Janvier

Candidate La République en Marche sur la deuxième circonscription du Loiret, Caroline Janvier organise un rassemblement convivial le dimanche 28 mai pour la Fête des mères

Caroline Janvier, Eric Lepêcheur et leur équipe de campagne viennent à la

rencontre de la population à La Chapelle Saint Mesmin, dans l’espace vert du Chemin

des Grèves (à côté du mini-golf) pour un après-midi convivial à l’occasion de la Fête

des mères. A partir de 14h00, Caroline Janvier sera prête à accueillir les habitants pour une

permanence “agora” en plein air à l’espace vert du Chemin des Grèves. A cette occasion,

elle pourra échanger sur les différents sujets qui tiennent à coeur à ses visiteurs.

A 16h00, un goûter sera offert aux personnes présentes. Des animations seront

organisées pour les enfants et une garderie sera prévue afin de permettre aux parents de

converser avec la candidate en toute tranquillité.

“Un moment d’échange et de convivialité”, pour REM, “cet événement sera l’occasion d’échanger sur ce dimanche particulier pour toutes les mères et au delà, toutes les familles. Un moment de partage durant lequel il sera possible de rencontrer Caroline Janvier et d’échanger avec elle dans le cadre de sa candidature aux législatives dans la deuxième circonscription du Loiret”.

————————————————————–

● Dimanche 28 mai 2017 à partir de 14h

● Chemin des Grèves, La Chapelle-Saint-Mesmin (45380)