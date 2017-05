Les Orléanais n’iront plus sous les tropiques…

Il est parfois des décisions qui peuvent surprendre tout un chacun, par exemple alors qu’Orléans veut se donner l’image d’une capitale de la biodiversité en créant le premier muséum d’histoire naturelle entièrement dédié à ce sujet, le MOBE qui ouvrira ses portes en 2018, il peut paraitre étrange de transformer une serre créée en 1836 par d’éminents botanistes pour conserver des espèces venues du monde entier, en une salle de réception destinée à la location.

L’explication est fournie par le maire d’Orléans, Olivier Carré, lors d’une visite de chantier, ce mercredi après midi, dans une ambiance déjà tropicale: “cette serre n’était plus fréquentée et n’intéressait plus grand monde”. Certes les visiteurs n’étaient sans doute que des amateurs émerveillés par cette véritable forêt vierge où se côtoyaient des plantes tropicales d’ornement et des plantes alimentaires comme des ananas, avocatiers, bananiers, caféiers, patates douces , cardamone, orangers, papayers, goyavier… et les serres tropicales (serre chaude et serre tempérée) du Jardin des Plantes d’Orléans furent parmi les premières en France à accueillir et voir fleurir des plantes tropicales. Mais si le site figure bien encore sur le guide du Petit Futé 2017, on ne peut pas dire que la ville ait fait la promotion de ce haut lieu de la botanique tropicale dont on trouve pourtant encore cette description sur le site internet d’Orléans Métropole (pas vraiment à jour):“La serre: le Jardin des Plantes vous offre un voyage sous les tropiques ! L’aménagement des 4 corps de serres offre une balade pédagogique dans l’incroyable diversité des plantes tropicales”.

Malheureusement pour cette jolie balade sous les tropiques, les plantes ont été déménagées l’été dernier, mises en lieu sûr nous dit la ville d’Orléans, mais lorsque l’on a voulu en savoir plus, les jardiniers et responsables de la serre nous répondirent qu’ils n’étaient pas autorisés à parler aux étrangers… quant à la pédagogie associée à ce lieu unique, on a évidemment fait disparaitre les panneaux qui, sur les grilles du jardin des plantes, racontaient aux visiteurs l’histoire de ces botanistes qui dès le XIXe siècle entamèrent l’aventure, encore d’actualité, d’inventorier et de classer les innombrables espèces végétales.

Mais le maire nous rassure, les plus belles pièces de ce qui n’était “même plus une collection” (les jardiniers qui soignaient ces plantes apprécieront…) seront ressorties des serres municipales lors des réceptions qui se donneront dans ces lieux, richement rénovés, pour le plus grand plaisir des convives et invités. Et quant à ceux qui pourraient considérer cette décision comme la privatisation d’un espace public (incluant une partie du jardin pour les grandes réceptions), Olivier Carré précise que la serre pourra aussi accueillir des activités associatives comme des expositions, avec un seul handicap: il n’y a pas de climatisation et les œuvres exposées risquent fort de souffrir du bien connu effet de serre sous ces verrières qui abritaient jadis “une vie tropicale”.

Mais qu’à cela ne tienne, Olivier Carré en est convaincu, ce lieu de réception qui manquait à Orléans, va pouvoir dorénavant attirer de nombreux visiteurs, et donc contribuer pour le plus grand bien des Orléanais au rayonnement de la Métropole pour une facture globale de 800.000 € comprenant la rénovation d’une salle de près de 500 m², avec cuisines et dépendances.

A défaut, la grande serre du Parc Floral à la Source aurait pu faire l’affaire: elle restera, quant à elle, vide et à l’abandon… mais d’autres lieux pourraient faire l’objet de cette logique de privatisation locative, ainsi si “le Musée des Beaux Arts ne peut s’y prêter techniquement”, regrette Olivier Carré, on pourrait imaginer que l’Hotel Cabu, musée historique peu fréquenté soit lui aussi “allégé” de ses collections pour en faire un lieu de prestige en cœur de ville…



GP

*Le Jardin des Plantes d’Orléans “est un lieu d’acclimatation des plantes rares, arrivées des contrées exotiques par les bateaux de Loire et site d’études et d’instruction. […]. Il est un des outils du Développement Durable et prolonge au 21ème siècle les missions entamées au 17ème.”

dixit le site internet de la ville d’Orléans.