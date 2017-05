Un week-end ou une semaine au manoir de la Perrière à Messas

Dans une ancienne maison d’un marchand de vin, entre les murs épais du XVIIe siècle, le manoir de la Perrière offre aux visiteurs le temps d’un week-end ou plus si affinité, le temps d’un mariage, d’un séminaire d’entreprise ou tout autre évènement, la possibilité de profiter d’un cadre exceptionnel niché au cœur de deux hectares boisés et clos de murs. Visite guidée avec Marie Perron-Pelard, qui connaît chaque recoin de son manoir par cœur et accueille en formule gîte ou chambre d’hôtes de groupe.

« Dieu ay sa part », affiche le blason entre deux enfilades de pièces au rez-de-chaussée, avant de s’envoler pour les étages qui abritent les chambres. Pas impossible qu’on y soit aussi bien qu’en son paradis, au manoir de la Perrière, maison qui appartenait à l’origine à un riche marchand de vin, en témoigne une vaste cave de 300 m² enterrée sous le jardin. Sur trois niveaux, 8 chambres et 4 salons peuvent accueillir 28 personnes au total, pour toute occasion de groupe : week-ends entre amis, mariages, séminaires d’entreprises, en formule gîte et chambre d’hôte de groupes.

Chaque chambre a sa propre personnalité : comment ne pas être séduit par la suite de l’Amiral, au style cabine de bateau ? Le plaisir de dormir au milieu des livres et de leurs parfums suranné, dans une ancienne bibliothèque où dorment aussi les précieux ouvrages ? Ou bien la suite de la Marquise décorée d’angelots peints à la main, dans une ambiance bleutée et un lit en alcôve ? Suite du Marquis, suite du Viking sous les combles, chambre des blés, suite du Dauphin rendent le séjour inoubliable.

Retour au rez-de-chaussée pour découvrir avant d’aller faire un tour au jardin, quatre remarquables salons en enfilade : salon Louis XVI, le grand salon au parquet Versailles d’époque, l’orangerie, une salle à manger. Sans oublier la cuisine où tout le confort moderne avoisine les murs du XVIIe siècle prouvant – si besoin était – qu’il est possible de jouer sur avec les anachronismes sans se faire déborder par le temps.

Au milieu du parc aux arbres séculaires, un terrain de jeux et d’aventures : terrain de football, volley-ball, badminton, terrain de pétanque, trampoline, balançoire et toboggan feront leur joie, pendant que les parents faire un tour au spa nordique – c’est-à-dire en plein air – se chauffer le corps dans le sauna avant de plonger dans le jacuzzi… Aux beaux jours, la piscine (protégée et chauffée) enchantera petits et grands.

Enfin, pour ne pas oublier que nous sommes dans une maison qui fut propriété d’un marchand de vin, pourquoi ne pas profiter des quelques rangs de vignes plantés dans le parc, cépages pinot noir, chardonnay et gris meunier, tout en profitant des connaissances partagées de la vigne et du vin avec Laurent Rabier, viticulteur à Mareau-aux-Prés.

F.Sabourin.