Bonga et Omar Sosa pour la 10e de Jazz à l’Évéché !

Du 21 au 24 juin, Orléans vibrera au rythme de la 10e édition du Festival “Jazz à l’Évéché“. Sur scène, une vingtaine d’artistes, musiciens et chanteurs pour 20 concerts gratuits autour d’une programmation éclectique portée par Stéphane Kochoyan, directeur artistique en partenariat avec Ô Jazz, Le Nuage en Pantalon, ABCD et Musique et Équilibre. Un festival dans un esprit très ouvert avec notamment Bonga, Omar Sosa, Fred wesley et la nouvelle génération montante.

« Impressionné ». C’est dans cet état d’esprit que Stéphane Kochoyan, une nouvelle fois à la tête de la direction artistique du festival, aborde cette dixième édition de Jazz à L’Évéché. Un festival, avant tout éclectique et très ouvert, qui chaque année rencontre un succès monstre : « les programmateurs associés y sont pour beaucoup : ce sont eux qui sont en lien avec les créateurs et les musiciens. Mais un festival c’est aussi un lieu et ici la star c’est le jardin ». Un jardin qui accueillera donc sur quatre soirs tous les styles de jazz joués par des artistes de renoms mais aussi la génération montante de la région.

Porté par la ville d’Orléans – et soutenu financièrement par la Région, désormais le Département, et le Crédit Mutuel – ce festival (d’un budget de 160 000 €) est le fruit d’un travail culturel collaboratif avec les associations Ô Jazz, Le Nuage en Pantalon, ABCD, Musique et Équilibre ainsi que la ville d’Olivet. Olivet où aura lieu d’ailleurs le lancement de cette édition 2017 le jour de la Fête de la Musique, à 19h au Théâtre de Verdure avec One Foot, nouvelle génération d’artistes issus de la scène marseillaise, « un trio inspiré par l’électro et la musique traditionnelle arménienne », présente Stéphane Kochoyan. En même temps se produira sur la grande scène à Orléans Énez, le lauréat du tremplin Jazz or Jazz 2017 avant d’enchaîner avec Utopic Combo et ses sonorités afro groove percutantes et le très attendu Bonga ! « Bonga est une grande voix de l’Afrique angolaise connue pour ses collaborations avec Cesaria Evora. Une musique très communicative qui invite à danser et à vivre les racines du jazz ».

Du jazz endiablé aux rythmes électro

Parmi les autres temps forts de ces quatre jours : la création de Musique et Équilibre « Monodino » (22 juin à 12h30) animé par David Sevestre. « Électro, Tri-hop, Jazz… on laisse dériver les musiciens au gré d’une musique improvisée », explique Serge Ceccaldi, directeur de Musique et Équilibre. Le grand pianiste cubain Omar Sosa Quarteto Afro Cubano (22 juin 21h15), Aurore Voilqué 4TET« Voyage en Jazz » (23 juin 12h30) : « une nouvelle génération à découvrir, présice Stéphane Kochoyan. Aurore a été engagée comme violoniste par Thomas Dutronc. Elle proposera un concert aux enfants qui pourront venir l’écouter avec un pique-nique ». Mais aussi les stars orléanaises Bo Bun Fever, quartet du labo du Tri Collectif qui empreinte tous les styles de jazz à tout le monde sur des rythmes endiablés (23 juin 23h) ou encore la grande ‘fanfare’ Bla Bla Jazz (24 juin 17h) et Fred Wesley and the New JB’S pour une grande fête du trombone en clôture du Festival !

Bref, un festival une nouvelle fois haut en couleurs qui ravira sans aucun doute tous les amateurs de jazz.

E.B.