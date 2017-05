Notre-Dame de Paris… à Orléans

“Belle, c’est un mot qu’on dirait inventé pour elle…”. Ça ne vous rappelle rien ? Depuis la première, le 16 septembre 1998 au Palais des Congrès de Paris, la comédie musicale Notre-Dame de Paris, librement adaptée du roman de Victor Hugo, ne cesse d’afficher les succès. Les 2 et 3 juin, le célèbre spectacle fera halte au Zénith d’Orléans. Un spectacle qui s’est exporté partout dans le monde : Belgique, Canada, Monaco, Suisse, Italie, Liban, en Chine où il sera le premier spectacle étranger à y être reçu, Corée du Sud, Taïwan, Singapour, Russie, Japon, Luxembourg et Turquie.

La comédie musicale de Luc Plamondon et Richard Cocciante, mise en scène de Gilles Maheu et chorégraphie de Martino Müller est en tournée dans toute la France depuis le 7 avril. Vendredi 2 juin à 20h30 et samedi 3 juin à 15h, il est probable que les 6.900 places du Zénith d’Orléans soient bien occupées…