Festival de Cannes : Ciclic au palmarès

120 battements par minute de Robin Campillo, primé à Cannes au 70e Festival international du film (Grand-Prix du Jury) a été soutenu par Ciclic, l’agence régionale du Centre-Val de Loire pour le livre, l’image et la culture numérique. Le réalisateur qui signe son troisième film est pour la première fois récompensé dans la sélection officielle.

François Bonneau, président de la Région Centre-Val de Loire et Philippe Germain, directeur général de Ciclic, saluent « Robin Campillo, un cinéaste qui dérange, bouscule et émeu, un électron libre qui éveille les consciences et permet de vaincre certains préjugés. Nous sommes très fiers l’avoir soutenu dès son premier long métrage, Les Revenants. »

Promouvoir un cinéma indépendant, émergent et singulier avec un soutien aux films de la création à la diffusion, est l’engagement de Ciclic et la Région Centre-Val de Loire. Trois autres œuvres soutenues ont été présentées en exclusivité lors du Festival de Cannes.

D’autres premiers films soutenus par Ciclic ont également été remarqués ou récompensés durant le Festival : la sélection “Un Certain Regard” avait retenu quant à elle le premier long métrage d’Annarita Zambrano, Après la guerre. Dans la sélection Court métrage on a retrouvé cette année Pépé le Morse de Lucrèce Andreae, court métrage soutenu et accueilli à la résidence Ciclic Animation. Ce fut le seul film d’animation de ces sélections.

En 2016, l’agence avait reçu des prix pour Divines, de Houda Benyamina à la Quinzaine des réalisateurs ; et pour Grave, de Julia Ducourneau à la Semaine de la critique.