À Blois, Christiane Taubira plaide pour le candidat Denys Robiliard

L’ex ministre garde des sceaux Christiane Taubira était à Blois lundi 29 mai après-midi pour une visite dans deux écoles élémentaires, à la rencontre des parents d’élèves et d’enseignants. Elle a ensuite tenue une réunion publique en soutien au député sortant Denys Robiliard (PS) dans une première circonscription de Loir-et-Cher âprement convoitée.

Montrer qu’on n’a pas peur. Serrer les rangs. Tenter de sauver ce qui peut encore l’être. C’est probablement le sens à donner à la visite de Christiane Taubira en soutien au député sortant et candidat Denys Robiliard, lundi 29 mai dans l’après-midi et en début de soirée pour une réunion publique, devant un peu moins de 300 personnes espace Jorge-Semprun, dans les quartiers nord de Blois.

L’ex ministre de la Justice et garde des sceaux venait en soutien de l’assidu député PS de la 1ère circonscription de Loir-et-Cher (de Blois jusqu’en Vallée du Cher), rapporteur d’une loi sur la santé mentale et homme « botté » pour arpenter le terrain – boueux – comme il s’est affiché récemment lors du festival de musiques du monde Mix’Terre qui n’a jamais aussi bien porté son nom. Dans les écoles Jules-Ferry et Mirabeau, Christiane Taubira, « qui s’intéresse à tous les sujets » dira en aparté le candidat Robiliard, a rencontré des parents d’élèves et des enseignants, pour évoquer notamment le dispositif « plus de maîtres que de classes ». « C’est important de venir sur le terrain », a-t-elle déclaré à l’issue de ces deux courtes réunions, « il faut des parlementaires qui aillent sur le terrain, pour mieux le défendre ensuite lors des débats des lois au Parlement ». « Elle s’est exprimé de façon très naturelle », a avoué l’avocat député Robiliard, le teint hâlé par des heures de ratissage des marchés de la circonscription.

“Devons-nous donner la totalité des pouvoirs au Président ?”

Il n’est pas le seul, à ratisser les marchés : la concurrence est rude dans cette 1ère circonscription de Loir-et-Cher, où le candidat venu de la circonscription voisine Marc Fesneau (maire MoDem de Marchenoir, majorité présidentielle) aimerait bien donner une majorité au tout frais Président Macron. Une première circonscription où rode le Front national (Michel Chassier) qui lui aussi aimerait bien concrétiser les bons scores de la Présidentielle. Sans oublier l’autre parachutée qui vient de plus loin, Rama Yade et sa France qui ose, déjà peut-être dans le coup d’après (municipales à Blois, 2020). Kenza Belliard complète, pour la France insoumise, un tableau loin d’être peint d’avance pour le député socialiste sortant, encore un peu groggy par le score de Benoît Hamon. « La défaite la plus lourde depuis Épinay » avouera même le président d’Agglopolys Christophe Degruelle.

De quoi est-elle annonciatrice ? « Aujourd’hui, Emmanuel Macron veut une majorité pour lui tout seul. Son parti est un parti pour un seul homme, et un projet individuel, avec un parti construit autour de lui. Devons-nous donner la totalité des pouvoirs au président par ce vote ? » interroge Denys Robiliard, faisant l’impasse au passage sur 2012, année faste où le PS avait lui aussi les pleins pouvoirs, plus le Sénat, de nombreuses municipalités, des Conseils départementaux et la quasi-totalité des Régions… Mais ça, c’était hier, quand la ministre qui portait devant les députés de l’Assemblée nationale la loi sur le mariage pour tous s’appelait… Christiane Taubira.

F.Sabourin.