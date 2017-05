Loiret : les parcs naturels départementaux s’animent tout l’été

Avec des milieux naturels et des ambiances paysagères singulières, les 7 parcs naturels départementaux du Loiret vont s’animer tout l’été, dès le mois de juin.

Leurs richesses naturelles et leurs biodiversités sont à découvrir, souvent grâce à des associations naturalistes locales, de passionnés et d’amateurs très éclairés sur les jardins. Sont concernés par ces animations : le parc de Châteauneuf-sur-Loire, l’Étang du Puits à Cerdon, le parc du Château de Sully-sur-Loire, le parc de Trousse-Bois à Briare, le parc des dolines de Limère à Ardon, le parc des Courtils et des Mauves à Meung-sur-Loire, le parc de la prairie du Puiseaux et du Vernisson à Villemandeur.

Programme et animations

Parc de Châteauneuf-sur-Loire

28 mai : sortie botanique dans le parc départemental : les plantes sauvages médicinales

3 et 4 juin : visite du parc départemental : la floraison

3 et 4 juin : ateliers et visite interactive du parc départemental

3 septembre : visite du parc départemental : la fructification

22 octobre : visite du parc départemental : la feuillaison L’Étang du Puits à Cerdon

1er juillet : Le monde fascinant des monstres aquatiques

28 octobre : Des champignons de toutes les couleurs Parc du château de Sully-sur-Loire

22 juillet : jouer avec les plantes

23 août : insectes et papillons en famille

8 octobre : sur la piste des animaux Parc de Trousse-Bois à Briare

19 juillet : land art autour de l’étang de Trousse-Bois

9 septembre : découverte des habitats forestiers du parc départemental de Trousse-Bois

16 septembre : le « trésor » de Trousse-Bois ! Parc des dolines de Limère à Ardon

8 juillet : bois, landes et prairies, des formations végétales en relation avec le sol et le sous-sol

12 juillet : initiation au Land Art Parc des Courtils et des Mauves à Meung-sur-Loire

17 juin : rossignol, sterne et poule d’eau… Découvrez les oiseaux du Parc des Courtils et des Mauves

1er juillet : les petites bêtes de la rivière, reflets de la qualité de l’eau

9 août : papillons, coccinelles et Cie… balade à la rencontre des « drôles de petites bêtes » !

Parc de la prairie du Puiseaux et du Vernisson à Villemandeur

2 août : la prairie « à croquer »

30 août : à la découverte de la flore sauvage de la Prairie du Puiseaux et du Vernisson

Renseignements : Département du Loiret au 02.38.25.45.45.