Les inondations catastrophiques, l’année d’après…

Il y a tout juste un an, du 28 au 31 mai 2016, le Loiret, la Seine-et-Marne et l’Essonne ont été frappés par des inondations sans précédent. A Montargis, Nemours, La Ferté-Saint-Aubin ou Romorantin, des pluies ininterrompues ont gonflé les rivières faisant 20.000 sinistrés. Plus de 600 entreprises, dont Servier à Gidy et Hutchinson à Chalette-sur-Loing dans le Loiret et de nombreux commerces se sont retrouvés en chômage technique et l’agriculture a été également sinistrée notamment des horticulteurs dans le Val de Loire.

Chambord les pieds dans l’eau

Situation extrême aussi en matière de trafic routier, la France fut même coupée en deux par l’inondation de l’A10 à Gidy au nord d’Orléans durant dix jours. Des centaines de poids lourds et de voitures ont été immobilisés durant plusieurs jours. Le photo du château de Chambord, les pieds dans l’eau, a été diffusée dans le monde entier et le tourisme régional a été fortement impacté.



Un an plus tard, les traces de ces inondations records sont loin d’être effacées. Le bilan dépasse le chiffre énorme de 1,3 milliard. Parmi les plus touchés, les commerçants, comme à Montargis où plus de 40 boutiques ont été inondées. “Je n’ai pu rouvrir qu’en janvier et notre perte d’exploitation n’est toujours pas indemnisée”, soupire la patronne d’une boutique de vêtements. Les deux tiers des exploitants du Loiret ont souffert dont de nombreux maraîchers et pépiniéristes qui ont tout perdu. Pour la Chambre d’agriculteur du Loiret, un agriculteur sur quatre est



au bord de la faillite, et un autre quart en grande difficulté. Alors que les collectivités locales se sont mobilisées financièrement, la dotation de solidarité de l’Etat, pour indemniser les biens communaux non assurables comme les routes, les réseaux d’assainissement ou les espaces verts, se fait toujours attendre. A Montargis, les dégâts, se chiffrent à 4,6 millions d’euros.

Pour sa part, le conseil départemental a débloqué un fonds d’urgence pour les sinistrés loirétains à hauteur de 800 000 € et un dispositif d’aides à hauteur de 2 millions d’euros pour les collectivités afin de reconstruire le territoire. À la suite de ces événements, le Loiret a également financé des travaux d’urgences sur les routes et les ouvrages d’art impactés.

Tirer les leçons



Il faut maintenant tirer les leçons de ces inondations afin du mieux préparer le retour d’une crue de cette ampleur. Les élus préconisent d’améliorer les systèmes d’alerte pour les cours d’eau qui ne sont pas couverts par le système national Vigicrues, comme à la Ferté Saint Aubin. La commune a obtenu l’installation d’une station de mesure. Le nouveau système Vigicrues flash, qui calcule les réactions des cours d’eau à partir des pluies mesurées par les radars de Météo-France va également être installé. Des gros travaux ont été entrepris en ce sens, comme la réfection de deux brèches à Montargis par Voies navigables de France (VNF) qui a débloqué 11 millions d’euros ou la mise en sécurité des centraux électriques, toujours à Montargis. La multiplicité des acteurs rend les prévisions et les choses difficiles, comme toujours en France. L’idéal serait d’avoir un pilote unique par bassin versant. Mais l’entrée en vigueur de la loi Gemapi en 2018 changera la donne en confiant la compétence aux intercommunalités. Mais l’entrée en vigueur de la loi Gemapi en 2018 changera la donne en confiant la compétence aux intercommunalités.