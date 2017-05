Législatives (Cher) : impliqué dans un accident Louis Cosyns (LR) se retire

Le candidat, maire de Dun-sur-Auron, qui avait reçu l’investiture des Républicains dans la 3e circonscription du Cher, l’ancien député Louis Cosyns, a décidé de ne pas se présenter aux suffrages des électeurs dans une dizaine de jours.

Vendredi, au retour d’une cérémonie en hommage à un pompier volontaire décédé en service, le candidat LR avait avait été impliqué dans un accident de la circulation alors qu’il rentrait vers ses terres. La voiture de Louis Cosyns a, semble-t-il, percuté par l’arrière une autre automobile dont la conductrice âgée de 56 ans est décédé malgré l’intervention des secours. L’ancien député avait, dans un premier temps, été transporté à l’hôpital dans un état de choc. Durant le week-end la plupart des candidats avaient décidé, sans concertation, une interruption temporaire de la campagne. Dès samedi matin, Yann Galut, le député sortant PS, a annoncé qu’il stoppait sa campagne en hommage à la famille de la victime, et par respect vis à vis de son concurrent. Une attitude suivie par Loïc Kervran (la République en marche), Olivier Béatrix (UDI), ainsi que Catherine Menguy (EELV) et Jean Riffet (la France insoumise). Magali Bessard (PCF), par l’intermédiaire de sa page Facebook avait adressé ses condoléances à la famille de la victime, et “une pensée sincère pour Louis Cosyns… ». Quand au candidat du FN, il avait maintenu sa réunion publique saint-amandoise … On a l’humanité que l’on mérite!

En ce début de semaine, si chacun a repris son bâton de pèlerin électif, Louis Cosyns, toujours très affecté, a préféré jeter le sien. « La vie politique nationale m’a apporté de grands moments, écrit l’élu, malheureusement aujourd’hui, elle se termine par un drame insupportable », assure-t-il dans un document où il dit renoncer à la législature mais pas à son poste de maire de Dun-sur-Auron. C’est en plein accord avec son suppléant, l’adjoint au maire de Bourges, Philippe Mousny, que Louis Cosyns a stoppé sa campagne. Cela dit, sur les documents officiels de la préfecture la 3e circonscription compte toujours douze candidats… Aucun bulletin de vote au nom du candidat Les Républicains ne sera distribué à l’occasion du scrutin.