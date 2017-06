Législatives: Varin (EELV) met des bâtons dans les roues de Fleury-les-Aubrais “station de ski”

Il n’est pas fréquent que les candidats aux élections surfent sur le ton de l’humour pour faire passer leurs convictions. Dommage. Ils en laissent le soin aux billetistes et autres chroniqueurs au registre caustique. Benoit Varin, lui, le candidat d’EELV sur la cinquième circonscription du Loiret a décidé de tourner en dérision l’arrivée d’un “téléphérique”. Avec ses amis, par une forte chaleur, il a manifesté lundi devant la gare de Fleury-les-Aubrais équipés de ski, bâton et bonnets.

Benoit Varin explique ainsi son opposition à ce projet piloté par la métropole et Fleury-les-Aubrais:

“La construction du téléphérique prévue pour permettre de passer au-dessus de la voie ferrée s’inscrit parmi les Grands Projets Inutiles et Imposés (GPII), pour un coût de 16 Millions d’€ d’investissement et 1 Million € d’entretien/maintenance.”

Les questions que pose Benoit Varin sur ce projet d’aménagement financé par Orléans Métropole: “pourquoi choisir un téléphérique à 15M€ alors qu’une passerelle comme celle de Blois ne coûte que 6M€ ? Pourquoi choisir un téléphérique quand on sait sciemment qu’à Brest, le 1er téléphérique urbain de ce genre connait de nombreux dysfonctionnements : porte ouverte en plein vol, arrêt d’urgence, panne d’électricité… Qui va payer si le téléphérique s’arrête au milieu de son vol au dessus des voies ferrées et si tous les trains sont bloqués à cause de cela ? Quel sera les coûts en électricité supplémentaire ?

Benoit Varin estime qu’“il est possible d’imaginer des alternatives moins couteuses et plus intéressantes pour la collectivité (passerelle, rénovation tunnel, transport doux)!”

Benoit Varin propose, “une véritable politique d’aménagement durable de nos territoires et d’un véritable plan de rénovation urbaine. Luttons contre tous les Gaspillages et les Grands Projets Inutiles et Imposés.

La politique d’aménagement durable des territoires passe par une démarche participative afin d’intégrer le maximum d’habitants dans les décisions qui impliquent les citoyens sur le long terme.”. Cette politique d’aménagement des territoires doit prendre en compte, La rénovation urbaine, les transports durables, doux, accessibles, une solidarité entre les territoires, une indépendance financière vis-à-vis de société, un modèle économique maîtrisé, une sécurité pour les utilisateurs et les parties-prenantes. “