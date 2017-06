Loiret : le Très haut débit, à grande vitesse

Le projet Lysséo (accès au Très haut débit des Loirétains) qui devait s’achever en 2024, va prendre un peu d’avance.

C’est en effet en 2021 que s’achèvera ce vaste plan de déploiement du Très haut débit Internet, pour 72.000 foyers ou entreprises, contre 53.000 initialement. Hugues Saury, président du Conseil départemental du Loiret, Frédéric Néraud vice-président en charge de l’aménagement numérique et Olivier Dépret directeur général de Loiret THD ont signé, le 1er juin, un avenant de 9,5 M€ d’investissements complémentaires pour le THD. SFR abondera à hauteur de 5,2 M€ (55 %) en tant que DSP (délégation de service public). 4,3 M€ de subventions additionnelles sont estimées, qui devraient être couverts par les demandes d’aides aux fonds européens (FEDER et FEADER).

32 communes vont donc finalement bénéficier de cette couverture Très haut débit, contre 14 initialement prévues. En début d’année, on s’en souvient, 55 zones classées “prioritaires” qui avaient été identifiées dans le département ont déjà bénéficié de cette montée en débit. Toujours en 2017, la “fibre optique jusqu’au domicile” (FTTH, Fiber to the home), véritable innovation technologique, sera proposée à la commercialisation dans certaines communes du Loiret : L’Agglomération Montargoise et Rives du Loing ; les communes d’Amilly, Châlette-sur-Loing et Villemandeur.