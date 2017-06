«La Mort, père et fils» a besoin d’aides pour vivre à l’écran !

Quatrième court métrage de Winshluss, dessinateur, sculpteur, plasticien, musicien et réalisateur, « La Mort, père et fils » (Productions «Je suis bien content…») a été, en très grande partie, réalisé dans les ateliers Ciclic de Vendôme, sous la responsabilité technique de Denis Walgenwitz.

Cet ancien élève de l’Institut des Arts Visuels d’Orléans a dirigé le studio de tournages de films d’animation de Ciclic à Château-Renault, de 2000 à 2005, avant de travailler sur plusieurs films dont Persépolis, Moi, Moche et Méchant, The Red Turtle (La Tortue rouge) et Ma vie de Courgette…

Denis Walgenwitz a, également, signé cinq courts métrages personnels.

Pour terminer le film «La Mort, père et fils», un financement participatif a été lancé depuis peu et il manque encore quelques euros pour garnir la tirelire permettant de monter l’œuvre dans les meilleures conditions possibles, avant projection.

En cas d’héritage de dernière minute, ou non, il serait fortement conseillé d’aider une production régionale à éclore. Rendez-vous sur le site www.kisskissbankbank, onglet « La Mort, père et fils », pour finaliser une participation globale de 13.000 euros (ou plus, Merci !) avec ticket d’entrée à 10 euros.

Le compte à rebours a commencé… Les jours, comme la vie, sont comptés pour que naisse «La Mort, père et fils».

R. O.