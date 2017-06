2000 vers inédits de Charles Péguy enfin publiés

Un évènement qui n’a pas fait de bruit, loin s’en faut : la publication, fin mai, de 2000 vers inédits du poète et écrivain Charles Péguy (7 janvier 1873 – 5 septembre 1914).

“On le doit à Romain Vaissermann qui a récemment publié aux éditions Paradigme une version complète de La Tapisserie de Sainte-Geneviève et de Jeanne d’Arc de Charles Péguy parue le 1er décembre 1912 dans les Cahiers de la Quinzaine comprenant, pour la première fois, deux mille vers inédits qui figurent dans les manuscrits mais n’avaient jamais été publiés, pas même en 1912 !”, indique le sénateur du Loiret Jean-Pierre Sueur, grand amateur de Péguy, qui passa son enfance Faubourg de Bourgogne à Orléans et dont il est aussi question dans La Tapisserie de Sainte Geneviève et de Jeanne d’Arc.

Cette Tapisserie est composée de neuf parties appelées par Péguy « Neuf jours ». Une partie des textes inédits sont des états inédits du Jour VIII. Mais l’essentiel, soit 1.898 vers, constitue un texte unique qui, pour Romain Vaissermann complète le huitième ou le neuvième jour, alors que pour Julie Sabiani, il s’agissait d’un grand fragment, au moins, d’un dixième jour.

Car ces vers, s’ils n’ont jamais été publiés, n’étaient pas inconnus. Julie Sabiani – hélas disparue – y a consacré sa thèse intitulée « Les alexandrins inédits et poèmes posthumes de Charles Péguy (1903-1913) » en 1989. Mais Julie Sabiani a souhaité que celle-ci restât inédite – en raison, sans doute, de son constant perfectionnisme – ce pour quoi Romain Vaissermann ne la cite qu’avec parcimonie.

On peut regretter que ces vers inédits n’aient pas pu être inclus dans la récente édition, dans la Bibliothèque de la Pléiade, des Œuvres dramatiques et poétiques de Charles Péguy en raison des contraintes qui furent imposées aux quatre éditeurs, Claire Daudin, Pauline Bruley, Jérôme Roger et – justement – Romain Vaissermann, contraintes qui les conduisirent aussi à réduire considérablement l’appareil critique : il aurait fallu deux tomes – mais c’est une autre histoire !

Venons-en aux vers inédits. Ceux-ci déclinent en quatrains tout ce que Sainte-Geneviève, née à Nanterre vers 420 et morte à Paris vers 500, surplombant le temps et l’espace, a pu voir, mesurer, éprouver, subir en assistant depuis sa mort au cours de l’histoire. Ces quatrains sont caractéristiques de l’écriture de Péguy. Ils approfondissent le même thème autour d’un patron syntaxique (ici : Il fallut qu’elle vît puis : Il fallut qu’il advînt). Certains quatrains sont plus denses que d’autres. Il en est qui préparent des « culminations » à venir, d’autres qui déclinent ceux qui précèdent. C’est – nous l’avons dit – une écriture qui se présente comme s’écrivant. À certains égards, ces quatrains peuvent apparaître comme préparant le chef d’œuvre qui suivra : Ève.

J-P.S.

« Il fallut qu’elle vît au plus fort de son âge

dégénérer sa race et se tarir sa veine

et ses trésors perdus à son épargne vaine

à force de payer pour le pont à péage » (5/8)

« Il fallut qu’elle vît dans cet appareillage

sombrer le beau vaisseau fleuri de marjolaine

et qu’elle vît l’orgueil et la simple verveine

se prendre entremêlés dans ce commun naufrage » (29/32)

« Il fallut qu’elle vît l’oiseau du beau ramage

le savant psychologue enfler son chalumeau

et nous épousseter des poils de son plumeau

le monde, l’homme et Dieu de son savant plumage » (121/124)

« Il fallut qu’elle vît l’avoine et le fourrage

manquer au râtelier et la grêle verveine

et les lourds obusiers fleuris de marjolaine

céder la place à l’humble et sèche saxifrage » (165/168)

« Il fallut qu’il advînt que le jour de l’orage

l’homme montra son rang et qu’il fut foudroyé

et qu’il montrait son père voula it poudroyé

renaître de sa cendre et reprendre visage » (213/216)

« Il fallut qu’il advînt qu’en ce dur cabotage

le patron vit le port et perdit les amers

et que tout le royaume et l’empire des mers

fussent le prix d’un pauvre et faible canotage » (241/244)

« Il fallut qu’elle vît par cet affreux chantage

le prix du pain monter plus haut que toute bourse

et la grâce tarir comme une pauvre source

qui périssait de soif sur un sable sauvage » (257/260)

« Il fallut qu’il advînt qu’au jour du coloriage

le printemps fut vêtu d’un vert éblouissant

mais le plus bel automne épais et jaunissant

fut vêtu pour un grave et sévère esclavage » (329/332)

« Il fallut qu’il advînt qu’au jour de l’habillage

l’homme montra sa veste et fut trouvé tout nu

nu pauvre humilié simple et redevenu

le tout premier Adam chassé de l’héritage » (441/444)

« Il fallut qu’il advînt que le jour du drapage

le sable envahissait la Loire et le canal

et les doubles chalands qui suivaient le chenal

pour paraître légers jetaient leur lourd bagage » (621/624)

« Il fallut qu’il advînt pour le jour du geôlage

l’homme était prisonnier dans sa propre maison

et l’âme était captive en sa propre raison

et lui-même était l’hôte et lui-même l’otage » (729/732)

« Il fallut qu’il advînt que le jour du sarclage

le jardinier vieilli avait le doigt trop lourd

et souvent la bonne herbe était jetée au four

et le chiendent croissait au cœur de l’héritage » (761/764)

« Il fallut qu’il advînt qu’au jour de l’écimage

les plus hauts peupliers furent tranchés premiers

et les plus bas ormeaux furent tranchés derniers

et prolongeaient longtemps leur plus modeste ombrage » (809/812)

« Il fallut qu’il advînt que le jour du binage

l’herbe avait tant rongé les belles plates bandes

que les fins résédas et les humbles lavandes

périssaient sur le flot de ce libertinage. » (885/888)

« Il fallut qu’il advînt que le jour du cuivrage

les trompettes sonnaient autour de Jéricho

et le septième jour et le septuple écho

fit s’écrouler le mur comme un échafaudage » (1285/1288)

« Il fallut qu’il advînt le jour du fourbissage

que les armes brillaient comme un soleil levant

mais quand le soir tomba sur la pluie et le vent

le sang la mort la rouille avaient fait leur ouvrage » (1349/1352)

« Il fallut qu’il advînt le jour du cahotage

que seuls nous monterons le chemin raboteux

la toute dure au pied du sentier caillouteux

et la foule suivra le chemin de halage » (1636/1640)