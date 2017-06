Blois : Bidon, le cirque…

Après son passage à Blois en 2010 et en 2014, le Cirque Bidon pose de nouveau ses roulottes au port de la Creusille du 2 au 11 juin 2017. Les habitants de Blois pourront ainsi découvrir le nouveau spectacle du Cirque Bidon intitulé Bulle de rêve…

Bulle de rêve… invite à rêver, incite le public avec humour, à ne pas avoir peur d’essayer de réaliser ses rêves. La nuit, le Cirque Bidon, dans son halo de lumière, semble irréel. “On dirait une bulle de rêve !” dit François Bidon qui, du coup, eu l’idée d’un spectacle qui fait la part belle au rêve, à son pouvoir de libération, d’imagination, d’invention. Beaucoup avouent avoir des rêves qu’ils n’ont pas essayé de réaliser. Pourquoi ? Au Cirque Bidon, un rêve en cache un autre, ils surgissent sans prévenir. Les personnages dévoilent leurs désirs, provoquant le rire mais aussi la complicité et la joie lorsque, avec peu de moyens, contre toute attente, malgré les difficultés, leurs 3 rêves déjantés, insolites prennent vie. Les bulles de rêves du Cirque Bidon ne manquent pas d’air…

Vendredi 2 juin à 21h

Samedi 3 juin à 21h

Dimanche 4 juin à 17h

Lundi 5 juin à 21h

Mardi 6 juin à 21h

Mercredi 7 juin à 17h

Jeudi 8 juin à 21h

Vendredi 9 juin à 21h

Samedi 10 juin à 21h

Dimanche 11 juin à 17h

Durée 2h (avec entracte). Tout public / Rire – Poésie – Théâtre – Musique – Arts de la Piste.

Tarifs : Adulte 12€, Enfant (jusqu’à 12 ans inclus) 8€, Gratuit pour les moins de 4 ans. Groupe (à partir de 10 personnes) : Adulte 10€, Enfant (jusqu’à 12 ans inclus) 6€

Deux séances scolaires :

En partenariat avec la Ville et ses sites culturels, deux journées découvertes de Blois ont été proposées aux écoles et collèges le mardi 6 juin et le jeudi 8 juin. Le matin, les écoles visiteront un lieu culturel de Blois (Maison de la magie, Château royal, Fondation du doute, Muséum d’histoire naturelle ou Maison de la bd) et l’après-midi, à 14h, les élèves assisteront à une séance scolaire du Cirque Bidon au port de la Creusille.

Une tournée hippomobile sur la Loire à vélo :

Blois est le point de départ de la grande tournée hippomobile du Cirque Bidon. Pendant 3 mois, le Cirque va lentement suivre le fleuve jusqu’aux portes de Nantes qu’il atteindra avec roulottes et chevaux fin août. Après Blois, le Cirque s’arrêtera à Château-Renault, Ambillou, Langeais, Bourgueil, Montsoreau, Saumur, Gennes-Val de Loire, Saint-Mathurin-sur-Loire, Chalonnes-sur-Loire, Montjean-sur-Loire, Saint-Florent-le-Vieil, Ancenis.