Agora : le temps de travail dans le Loiret, avec Pauline Martin

Agora (émission en partenariat entre RCF Loiret et Magcentre.fr) recevait aujourd’hui Pauline Martin, maire de Meung-sur-Loire, vice-présidente au Conseil départementale aux finances et ressources humaines. Au programme : la nouvelle organisation du temps de travail des agents (qui vont travailler plus) ; la mutualisation des moyens du Département ; mais aussi l’expérience d’élue locale.

