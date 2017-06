Un séminaire sur le numérique dans l’éducation populaire

La SFHJS et les étudiants de la LP MOSA présentent leur second séminaire sur l’évolution du numérique – dans l’éducation populaire. Lors de cette conférence, les étudiants aborderont d’une manière inattendue, l’histoire et l’évolution des associations face au numérique (dématérialisation) en France en intégrant les politiques publiques et en présenteront un état des lieux à l’international.

Les étudiants insisteront sur le rôle du numérique au sein du secteur associatif en abordant le mouvement des Fab Labs, la description des EPN (Espaces Publics Numériques) et mettront en lumière l’activisme social et l’impact du numérique dans l’éducation populaire.

Les intervenants :

Yannick DIQUELOU , Directeur adjoint de la maison de l'emploi et de la formation

Raphaelle MENAJVOSKI , Présidente de l'association Webassoc

Anne-Sophie DO , Diplômée de Science politique et de l'ESSEC et Lead Fundrasier chez Techfugees

Jean-Pierre ARCHAMBAULT , Président de l'association Enseignement Public et informatique (EPI)

Jean-Marie HASQUENOPH, Président d'association de tourisme social et Président d'honneur de l'association ALPA

A propos des organisateurs :