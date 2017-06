Loiret législatives : trois candidats sur le pont

Il y a ceux qui dansent sous le pont (d’Avignon). D’autres sont sur le pont George V à Orléans. Charles-Éric Lemaignen (L.R, 1ère circonscription), Serge Grouard (2e circonscription) et Alexandrine Leclerc (UDI, 6e circonscription) avaient donné rendez-vous mercredi 7 juin en début de soirée pour une “photo de famille” sur l’emblématique vieux pont orléanais.

“Si toutes les filles du monde voulaient s’donner la main. Tout autour de la mer, elles pourraient faire une ronde. Si tous les gars du monde voulaient bien êtr’marins. Ils f’raient avec leurs barques un joli pont sur l’onde” écrivait en 1912 Paul Fort dans Ballades françaises. Ont-ils songé à cette poésie probablement apprise dans leur enfance, les 3 candidats L.R. aux élections législatives des 11 et 18 juin prochains dans la 1ère, 2e et 6e circonscription du Loiret ? D’un bout (ou presque) à l’autre du Pont George V, ils se sont donné la main, c’était touchant. Charles-Eric Lemaignen, Serge Grouard et Alexandrine Leclerc. Mais pas seulement eux : l’ex sarkozyste puis filloniste Hugues Saury (président du Conseil départemental), Olivier Carré actuel maire d’Orléans – un temps macroniste mais en secret ? On ne saura jamais – et le sénateur Éric Doligé – Doligérien de toujours – étaient là aussi, ainsi que des élus d’Orléans et plusieurs dizaines de militants L.R. qui veulent encore y croire.

“En ce moment, c’est un peu Saint Macron, priez pour nous” a ironisé le candidat dans la 1ère circonscription Charles-Eric Lemaignen, avant dimanche matin de prier Sainte Rita, qui sait ? “C’est symbolique, cette union entre nos deux villes”, a quant à lui ajouté l’ex maire d’Orléans, le député filloniste sortant de la 2e circonscription Serge Grouard. “Il faut dépasser les divergences des partis”, a poursuivi l’ancien président de l’agglo C-E Lemaignen, qui aimerait bien succéder à Olivier Carré au Palais-Bourbon. “Bien sûr qu’on se doutait qu’il y aurait une recomposition, l’élection d’Emmanuel Macron bouleverse un peu le paysage politique et lui donne un coup de jeune. Mais… il aura lui aussi ses frondeurs, vous verrez”, prévient-il.

Le happening digne d’un évènement Facebook, sous les yeux mi-ahuris, mi-indifférents des automobilistes coincés dans les embouteillages du soir sur le pont George V où circulaient de placides tramways, a duré quelques minutes avant un rapide apéro, dont il fut bien difficile de départager sur quelle rive de la Loire il serait pris (rive droite ? ou rive gauche ?). La Loire en a vu d’autres, et ne s’implique pas. Elle va vers la mer, et ce faisant, comme disait Jaurès, elle est, elle, “fidèle à sa source”…

F.S.