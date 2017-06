La nuit des maths: Kepler et ses tonneaux

Conférence humoristico-mathèmatique

par Bertrand Hauchecorne et Jean-Christophe Deledicq

Kepler est célèbre pour sa loi régissant les orbites des planètes. On connaît moins son ouvrage mathématique sur la conception des tonneaux de vin. Bertrand Hauchecorne et Jean-Christophe Deledicq, tous deux mathématiciens, deviseront de manière humoristico-mathématique sur le thème des tonneaux de vin et des maths.

La rencontre se terminera par une dégustation des vins locaux.

Tout public – Durée : 60min –

Vendredi 9 juin 2017 à 18h

à la cave coopérative de Mareau-aux-prés 550 rue Muids, Mareau-aux-prés

Agrégé de mathématique, Bertrand Hauchecorne a enseigné en classes préparatoires aux grandes écoles au lycée Pothier à Orléans, a participé à la préparation à l’agrégation à l’Université d’Orléans et fut membre de nombreux jury de concours comme celui d’HEC ou de l’Agrégation de mathématiques.

Il est directeur de collection aux Editions Ellipses et auteur de nombreux ouvrages didactiques parmi lesquels les « Contre-exemples en mathématiques », maintes fois réédité. Cependant, il s’est surtout fait connaître par ses ouvrages de culture mathématique comme « Les Mots et les Maths » qui donne l’étymologie de près de 500 termes mathématiques de manière souvent humoristique ou « Des mathématiciens de A à Z » qui retrace la biographie de plus de 700 savants et désormais traduit en japonais.

Féru de culture, Bertrand Hauchecorne est depuis septembre 2015, rédacteur en chef de la revue Tangente, l’aventure mathématique. Il préside le Club Tangente, association de coordination et de soutien aux activités de culture mathématique ainsi que la section orléanaise de l’association Guillaume-Budé qui valorise la culture littéraire et la connaissance du monde antique.

Jean-Christophe Deledicq est informaticien. Il est l’auteur de nombreux ouvrages de vulgarisation sur les mathématiques, et fondateur de la « Librairie des maths » première librairie en ligne spécialisée dans les mathématiques. Grand diffuseur de la culture mathématique par approches ludiques, il est organisateur du célèbre jeu-concours Kangourou des Mathématiques dans les écoles, les collèges, les lycées, auquel participent chaque année des milliers d’élèves.