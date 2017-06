Loiret, 3e circonscription : De Gevigney (LR) sur la vague Marine ou un duel de Ganay (LR)-Chélly (REM)

Lorsque l’on demandait avant la Présidentielle à Charles de Gevigney, le patron du FN Loiret sur quelles circonscription du Loiret il envisageait des députés possibles pour son parti, il répondait invariablement, “la 4e, la 5e et bien sûr la 3e“.

Logique puisque cette troisième circonscription rive-droite-rive-gauche de la Loire, est la sienne. Un territoire qui va, au sud, de Ligny-le-Ribault, La Ferté-Saint-Aubin à Châtillon-sur-Loire au de-là de Briare en passant par le Sullias, Sully, Jargeau, qui ne brille pas par son caractère homogène. Elle a été créée à la suite du redécoupage de 2010, certains diront “charcutage”.

Reste qu’en 2012, l’ancien maire de Dampierre-en-Burly, Claude de Ganay (LR) y avait été élu, devant Philippe Froment (PS) à l’époque maire de la Ferté-Saint-Aubin, avant que la pépite de LR, Constance de Pélichy, très discrète ces derniers temps, ne prenne sa place. Discrète et pour cause, dans sa commune de la Ferté, Marine Le Pen est arrivée (de justesse devant Macron) en tête au premier tour avec 24,3 %. Sur la totalité de la circonscription (71.000 électeurs), la présidente du FN est largement gagnante (26,9 %) devant Macron et Fillon (19 et 21 %).

La gauche dans le flou

C’est dire si la tache s’annonce compliquée pour le châtelain Claude de Ganay qui a soutenu Bruno Le Maire à la primaire de la droite et du centre. Il ne semble pas en avoir tiré grand “bénéfice” électoral, maintenant que BLM est à Bercy…

D’autant qu’au centre et à gauche, l’électeur est un peu dans le flou. Certes, le camp d’Emmanuel Macron présente une candidate solide, Jihan Chelly, adjointe (sans étiquette) au maire de Briare et vice-présidente de la communauté de communes Berry-Loire-Pusaye, chargée de l’urbanisme et du développement durable. Mais lors de ces élections locales, Jihan Chelly avait été soutenue clairement par le PS. Un Parti socialiste qui a laissé la case vide sur cette troisième circonscription, ce qui a suscité quelques frustrations chez les socialiste locaux.

Olivier Frézot, le secrétaire départemental a bien fait comprendre que son parti ne soutenait pas Jihan Chelly mais bien plutôt le candidat écologiste Cédric Petit, un conseiller en insertion de 41 ans qui s’était déjà présenté sous l’étiquette divers gauche aux municipales de Gien.

De Gevigney issu du grand chambardement régional

Désigné par l’entourage de Marine Le Pen, lors du “grand remplacement” régional du FN, managé par Jean-Lin Lacapelle, un ancien conseiller régional du Centre, avec changement tous azimuts des secrétaires départementaux, Charles de Gevigney se présente volontiers avec un profil “environnement”, dont il a d’ailleurs fait profession. Il a très peu fait campagne, mais compte surfer sur la vague Marine, si celle-ci est encore porteuse. A la Présidentielle au second tour la présidente du FN avait fait 42,30% ce qui n’est pas rien et hisse cette troisième circonscription à hauteur des 4e et 5e, devenues des bastions pour le FN.

Pour le reste des candidats, tout l’éventail politique est représenté, de Lutte ouvrière au Parti Chrétien Démocrate avec son porte-parole pour le Loiret Benoit Guirlet, en passant par le PC et la France Insoumise. Tout dépendra de la participation, mais une triangulaire de Ganay-Chelly-De Gevigney n’est pas à exclure.

Ch.B