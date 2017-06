Législatives Loiret: un “faux marcheur”débusqué à Pithiviers

Des électeurs de la cinquième circonscription du Loiret (Fleury-Pitiviers), ont été interloqués par la profession de foi d’un des candidats de la cinquième circonscription, Nicolas Sanson (sans étiquette). Celui-ci écrit entre autres, sa suppléante Brigitte Renaud, domiciliée dans les Yvelines, qui appellent les électeurs à “marcher ensemble, dans les pas d’Emmanuel Macron” et s’affichent “majorité présidentielle”.

Emotion du côté du candidat officiel de REM (la République en Marche), David Simonnet, investi par le parti d’Emmanuel Macron qui, dans un communiqué indique, “certains candidats, notamment Monsieur Nicolas Sanson, au mépris des règles élémentaires d’honnêteté à l’endroit des électeurs, n’hésitent pourtant pas à entretenir une ambiguïté coupable dans leurs documents de campagne, en revendiquant une appartenance à la « majorité présidentielle », en exploitant d’anciennes photos du Président de la République, ou en reprenant à leur compte tout ou partie du programme présidentiel. La République En Marche fait confiance aux électeurs pour ne pas se laisser pas abuser par ces méthodes….Nul autre candidat ne saurait en conséquence – sauf à s’exposer à des poursuites à l’initiative du mouvement au plan départemental comme national – se réclamer du soutien de la République En Marche !”

David Simonnet rappelle qu’avec sa suppléante, Fabienne Leproux, élue UDI de Fleury-les-Aubrais, il a reçu le soutien notamment du maire de Pithiviers, Philippe Nolland (LR) et de l’ancienne maire PS Marie-Thérèse Bonneau.

Une pléiade d’élus de Feury-les-Aubrais, ont aussi annoncé leur soutien à David Simonnet, Dialy Coulibaly, conseillère municipale, Gérard Bourderiou, conseiller Délégué aux ressources humaines, Jacqueline Besnard, adjointe à la santé, Pierre Mercier , adjoint à la communication, Jean – Philippe Delbonnel, conseiller délégué au développement numérique, Philippe Desormeau, Adjoint du patrimoine bâti, de la sécurité ERP (établissements recevant du public) et accessibilité et du cadre de vie Conseiller communautaire Jérémy Griselles , conseiller municipal, référent de quartier Bernard Meunier, adjoint à la voirie Sophie Loiseau, chargée de l’économie, emploi, commerce et artisanat, des affaires générales, de l’espace accueil, conseillère communautaire.

“Ces soutiens, dont des élus LR ou socialistes, indiquent une volonté transpartisane de participer à la recomposition du paysage politique national”, explique David Simonnet. “Ces soutiens à ma candidature sont notamment motivés par la volonté de renouveau et d’ancrer la circonscription à la majorité présidentielle qui se dessine.”.

Et REM d’inviter “tous les autres candidats se réclamant du soutien d’Emmanuel Macron, en cohérence avec leurs écrits et leur positionnement, à se désister en faveur de David Simonnet afin de soutenir le projet présidentiel.”