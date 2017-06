Vendôme : Maurice Leroy lance la résistance

En lice pour un cinquième mandat, Maurice Leroy tenait meeting jeudi soir au marché couvert de Vendôme. Face à la déferlante annoncée de LREM, l’ancien maire du Poislay appelle à la mobilisation de son électorat pouvant être tenté par l’abstention ou le soutien au nouveau Président.



C’est ce qu’on appelle labourer le terrain ! Dans un discours à forte tonalité économique, Maurice Leroy a annoncé avoir terminé sa tournée des 172 communes de cette 3e circonscription de Loir-et-Cher. Élu de proximité dans une circonscription ancrée à droite depuis l’UDF Jean Desanlis, Momo aura notamment à affronter Marlène Martin, 42 ans, première adjointe de Villiers, candidate de La République en marche et Jean-Yves Narquin, maire de Villedieu-le-Château et candidat Front National.

Dans ce contexte, la réunion publique d’hier, entamé de façon tonitruante avec le Loir-et-Cher de Michel Delpech, tenait donc du rappel des troupes et soutiens. Autour de Momo, de nombreux élus, maires, chefs d’entreprises, retraités mais aussi Nicolas Perruchot, 1er vice-président du Conseil départemental (et successeur désigné à la Présidence du Département) ou Jean-Gérard Paumier Président du Conseil départemental d’Indre-et-Loire.

Pascal Brindeau, maire de Vendôme et président de la Communauté d’agglomération Territoires Vendômois a rappelé l’enjeu du scrutin : « il y aura une vague en marche avec l’élection de parlementaires inexpérimentés qui ne connaitront pas les rouages de l‘assemblée. Ils seront sous la coupe réglée du Gouvernement et, au final, c’est l’administration centrale qui va gouverner ». Et le suppléant d’appeler à voter pour son binôme : « qui mieux que Maurice Leroy connait le territoire, les 172 communes ? qui mieux que lui fera parler l’efficacité et l’expérience ?».

Le spectre de 1981

Offensif, Maurice Leroy va s’employer à alerter sur les dangers de cette macro mania « alimentée par les médias ». « Pendant ce temps, il y a 4 millions de chômeurs, 12 millions de pauvres, la dette française est moins achetée, le système de retraites est en faillite… Ne vous laisser pas abuser par la poignée de mains ferme et les yeux révolvers du génie qui guérit les écrouelles ! la France est fracturée comme jamais » a-t-il lancé.

Et de décliner le programme de l’Union de la Droite et du Centre : baisse de l’impôt sur le revenu et du coût du travail, défiscalisation des heures sups, réforme du travail, hausse des pensions de réversion… « Un récent rapport de la Cour des Comptes alerte sur l’état désastreux des finances publiques. Avec la REM, c’est le flou et l’ambiguïté ; il n’y a rien en dehors de la hausse de la CSG ou de la suppression, non financée, de la taxe d’habitation. Nous proposons de vraies réformes structurelles » a déclaré le député sortant.

Alors, Maurice Leroy est-il vraiment en danger dans son fief ? Bien malin qui peut lire dans les isoloirs ! En analysant les scrutins de la Ve République, Maurice Leroy sait que face à une déferlante, rien ne vaut la mobilisation selon le principe qu’un électeur averti en vaut deux. « Notre devoir est de résister. Il faut une voie forte pour peser et apporter la contradiction dans notre démocratie française » a lancé Momo avant d’entonner la Marseillaise.

Jean-Luc Vezon.