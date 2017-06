Agora : club de la presse avant le premier tour des législatives

C’était club de la presse vendredi 9 juin dans Agora, l’émission en partenariat entre RCF Loiret et Magcentre. Autour de la table, Pierre Allorant, professeur d’histoire du droit et doyen de la Factulté de droit d’Orléans, Sophie Deschamps (RCF), Christian Bidault et Frédéric Sabourin (Magcentre). Tour d’horizon des enjeux et forces en présence pour ce premier tour des élections législatives, essentiellement dans le Loiret et en Loir-et-Cher.