Législatives Loiret 4: Jean-Pierre Door (LR) en ballottage défavorable face à Mélusine Harlé (REM)

Le combat de trop aussi pour Jean-Pierre Door (LR) qui, comme Serge Grouard sur la 2 briguait un quatrième mandat. Le maire de Montargis perd quinze points par rapport à son score de 2012 et arrive avec 23,78% loin derrière la candidate de REM, Mélusine Harlé, 28,56%. Là encore ce sont les électeurs du FN qui pourraient bien faire la décision avec le conseiller régional Ludovic Marchetti, 20,78%. et celles du candidat de DLF, le secrétaire départemental (3,01%). Reste à savoir si les électeurs de gauche, ceux de Franck Demaumont le maire PC de Chalette, qui réalise le meilleur score de son parti dans le Loiret avec 11,60% et Jalila Gaboret (PS) finaliste en 2012 qui termine à 5,48 dans la moyenne des candidats socialistes.